Honderd bikers leiden Puks pestprotest helemaal naar Den Haag

Honderd motorrijders verzamelden zich vandaag rond het middaguur in de haven van IJmuiden voor een krachtige tweede editie van Puks pestprotest. Wat begon als een lokaal evenement op Puk's examenfeest vorig jaar, heeft zich nu uitgebreid naar een indrukwekkende tocht naar Den Haag. NH was erbij.

Met haar karakteristieke steampunkbril op, leidde Puk vandaag weer de indrukwekkende stoet van bikes en trikes. Vorig jaar werd de tiener nog op haar examenfeest in IJmuiden afgezet, maar vandaag leidt de tocht zelfs naar Den Haag. Het waren dit keer iets minder bikers dan de vorige stoet, maar dat deed niet af aan de impact van de stoet.

Pestprotest van Puk en bikers gestart: 'Voor iedereen die depressief in zijn kamertje zit'

