Pestprotest van Puk en bikers gestart: 'Voor iedereen die depressief in zijn kamertje zit'

Zo'n honderd bikers stonden rond het middaguur klaar in de haven van IJmuiden voor een ronkende tweede editie van Puks pestprotest. Vorig jaar werd de tiener nog op haar examenfeest in IJmuiden afgezet, maar vandaag leidt de tocht zelfs naar Den Haag. Voor Puk zelf heeft het protest van vorig jaar een verschil gemaakt: "Ik word meer in mijn waarde gelaten, maar ik doe dit voor de mensen die zwaar depressief in hun kamertje, of op kantoor zitten."