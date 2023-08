'Barry is bijna back!' Zoektocht naar een goede vitrine voor eeuwenoude krijger

Barry keert terug naar Wieringen. Een jaar na de spectaculaire vondst van de 17-eeuwse 'krijger' krijgt het beeld definitief een plek in de havenboet van Den Oever. Het was wereldnieuws: het bijzondere stuk hout kwam tevoorschijn in de netten van de garnalenkotter WR22. Vanaf 1 september is Barry voor het eerst te zien tijdens de Flora en Visserijdagen van Den Oever. Ten minste, als er een geschikte vitrine is gevonden.

Ayal: "We kregen te horen dat het beeld van een VOC-oorlogschip komt. Dat is wel leuk." Archeoloog Michiel Bartels beaamt dat. Hij nam het beeld vorig jaar zomer in ontvangst voor conservering. Om het veilig te stellen kreeg beeld meteen een vriesdroogbehandeling. "Hij heeft ruim vijf maanden in de vriezer gestaan. Er kwam vijf liter zeewater uit en hij ziet er nu beetje anders uit", vertelt Bartels in de radiostudio van NH.

Hij werd bekend als 'boegbeeld Barry', de houten kop die verscholen zat tussen tussen het wier in de netten van garnalenkotter WR22. Visser Victor Ayal had het net als veel andere stukken hout bijna overboord gegooid toen plotseling een gezicht hem aankeek . Afgelopen maand zijn de vissers even herenigd met het beeld om te zien wat er van 'Barry' is geworden. "Hij ziet er nog hetzelfde uit, alleen een beetje gekrompen", vertelt Victor Ayal vanaf zee.

Imiddels is er meer bekend over Barry. Het is in ieder geval geen boegbeeld geweest, vertelt archeoloog Bartels: "Het is zo'n vierhonderd jaar oud en stamt uit dezelfde tijd als het Palmhoutwrak, rond 1650. Het was een ornament op een trap buiten op het middendek van het schip, een beetje bedoeld om de vijand angst aan te jagen, vandaar die priemende ogen. Die kijken dwars door je heen."

Rood, geel, blauw en wit

Een pigmentonderzoek is er nog niet geweest, maar uit de verfresten op het beeld is volgens Bartels wel redelijk op te maken dat de kop met rood, geel, blauw en wit beschilderd is geweest. Ook de onderzoeken naar de leeftijd en de herkomst laten nog even op zich wachten. Bartels: "Het is al zo bijzonder dat het beeld zo gaaf is gebleven en dat is het voordeel dat het zo lang onder het zand heeft gelegen. Ik hoop dat het nog zeker twintig jaar goed blijft, want ook na behandeling heeft zo'n beeld geen eeuwig leven."

