Badhoevedorper Bob (81) bezoekt zijn oude school die door hem nu monument is

Met honderden woningen op het programma dijt de relatief jonge Haarlemmermeerse kern Badhoevedorp de komende jaren flink uit. Her en der zullen oudere panden moeten wijken voor nieuwbouw, maar niet iedereen is daar van gediend. Zo strijdt Bob Erb (81) graag voor behoud van de historische panden in het Badhoevedorpse dorpsgezicht. Met succes, want onlangs bombardeerde het college zijn oude schoolgebouw, de Burgemeester Amersfoordtschool, tot gemeentelijk monument.

NH bezocht de voormalige Burgemeester Amersfoordtschool samen met Bob. Het gebouw op de hoek van de Roerdompstraat en de Arendstraat wordt tegenwoordig nog steeds als school gebruikt, maar draagt een andere naam. "Hier kwam ik vroeger altijd binnen", vertelt Bob vrolijk wanneer hij de lange gang waarlangs zich nog steeds de klaslokalen bevinden instapt. "Nou, en dan begon je hier dus in groep één en schoof je ieder jaar een klaslokaal op naar achteren", weet Bob nog. Direct ziet hij dat er veel veranderd is aan de school. Slechts een paar historische kenmerken brengen hem meteen weer terug naar die periode dat hij daar zelf scholier was, vlak na de Tweede Wereldoorlog. (Tekst gaat verder onder de foto)

De Roerdomstraat in 1954 met rechts de Burgemeester Amersfoordtschool - Noord-Hollands Archief

Zo valt hem meteen de deur op die twee klaslokalen met elkaar verbindt. "Als de ene juf dan ziek was, ging de ander in het midden staan om op twee klassen te letten", vertelt Bob. "Maar er zaten soms wel zestig kinderen in een klas."

"Ik ben te oud om nog straf te krijgen" Badhoevedorper Bob van Erb (81)

Hij kan het niet laten om ook even in het bekende strafhoekje te gaan staan, al heeft hij daar naar eigen zeggen weinig tijd doorgebracht. Ook nu voelt het voor Bob alsof hij zich netjes moet gedragen. "Terwijl ik geen straf meer kan krijgen, want daar ben ik te oud voor", lacht hij. De warmste herinneringen heeft de Badhoevedorper misschien wel aan meester De Waard, die tot 1962 schoolhoofd was. Hij omschrijft hem als 'een goede meester, maar wel streng als het moest.' Iedere ochtend stond meester De Waard de leerlingen op te wachten om hen te begroeten. De bel die hij luidde om hen naar binnen te halen, staat er nog steeds, vermoedt Bob.

Het glas-in-lood-werk waarin oud-burgemeester Amersfoordt is afgebeeld, is verplaatst. "Dat hing vroeger boven de deur. Je moest onder hem door om naar binnen te komen", vertelt Bob. Nu is het veilig tussen glazen platen in de hal gezet. Bob begon zijn strijd voor het behoud van historische gebouwen in Badhoevedorp op het moment dat Boerderij De Badhoeve, waar het dorp naar is vernoemd, met de grond gelijk werd gemaakt. Hij denkt dat een belangrijk deel van de dorpsgeschiedenis met de sloop verdwenen is.

"Je moet zuinig zijn op monumenten, maar je moet het ook beleven" Wethouder cultuur Marja Ruigrok

De Badhoevedorper gaat nu met de werkgroep Erfgoed van de dorpsraad alle gebouwen af, beginnend bij zijn oude bassischool. "Het is ook een emotiekwestie: ik heb er op school gezeten, dus het moet blijven bestaan", licht Bob toe. Hij vindt gehoor bij de lokale politiek, want wethouder cultuur Marja Ruigrok ondersteunt hem in zijn strijd. "Je kan met zo'n gebouw nog heel veel doen. Ik ben ervan overtuigd dat je monumenten moet omarmen, dus je moet er zuinig op zijn, maar je moet het ook beleven. Je moet het niet leeg laten staan. Er moeten mensen komen. Het liefst zoveel mogelijk, dus een school is natuurlijk mooi."

