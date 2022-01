Badhoevedorper Bob (80) op de barricaden voor behoud oude, karakteristieke panden

Geboren en getogen Badhoevedorper Bob Erb (80) ziet met lede ogen aan hoe karakteristieke gebouwen in het centrum van zijn dorp plaatsmaken voor nieuwbouwprojecten. Hij wil plaatsgenoten mobiliseren om een vuist te maken tegen de eventuele sloop van markante panden. "Ik hoop dat ze gaan beseffen dat ons mooie dorp ondersneeuwt."

'Meneer Erb', zoals Bob bij veel jongere plaatsgenoten bekendstaat, benadrukt dat Badhoevedorp een relatief jonge plaats is. "Het dorp is pas in de jaren dertig ontstaan", vertelt hij aan NH Nieuws, "daarom zijn er weinig oudere gebouwen." De oudere gebouwen die er nog wel zijn, verdienen daarom bescherming, vindt hij. Hij doelt onder meer op beeldbepalende villa's, kerken en garages. In die laatste categorie is er onlangs al een pand tegen de vlakte gegaan. "...denk aan de snelle en onverwachte sloop van het karakteristieke pand van garage Post", schrijft Erb in een ingezonden brief in HCNieuws. Naar verluidt heeft supermarktketen Lidl het pand en de grond van automobielbedrijf Van der Post gekocht, om het pand te slopen en op de grond meer dan vijftig tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren.

Als Erb één pand zou moeten kiezen dat gevrijwaard blijft van de sloopkogel, is dat het schoolgebouw op de hoek van de Roerdompstraat en de Arendstraat. Van 1920 tot 2021 bood het pand onderdak aan de Burgemeester Amersfoordtschool, onder oudere Badhoevedorpers beter bekend als 'School 10'. "Daar ben ik als 5- of 6-jarig jongetje opgekomen", gaat de Badhoevedorper terug in de tijd, naar de periode kort na de bevrijding. In 1948 werd de school vernoemd naar Jacob Paulus Amersfoordt, die tussen 1863 en 1869 burgemeester van Haarlemmermeer was. Glas-in-lood Erb herinnert zich dat bij de vernoeming de gevel van de school werd versierd met een glas-in-lood-afbeelding. "Dat is er nog, maar staat ergens binnen." Als hij tegenwoordig langs het gebouw loopt, dringen nostalgische gedachten zich op. "Maar niet alleen bij mij, ook bij veel anderen die ik spreek."

Erb hoopt niet alleen 'een aantal punten in het dorp te beschermen' door voor de status van beschermd dorpsgezicht te pleiten, hij hoopt het dorp ook leefbaarder te maken door het verkeer beter te laten doorstromen. "Vijftien minuten wachten voor een gesloten Sloterbrug is heel normaal om Badhoevedorp binnen te komen", stipt hij een van de knelpunten aan. "En door in het hele dorp een maximumsnelheid van 30 km/u in te voeren, maak je het dorp als sluiproute minder aantrekkelijk", benoemt hij een veelgehoorde klacht uit het dorp. Buurman Volgens Erb staat Badhoevedorp dankzij onder meer woningbouw en bedrijvigheid 'nog een heleboel te wachten' op het gebied van verkeersdruk. De voorzitter van de Dorpsraad Badhoevedorp, Bart Baltus wijst ook naar het verkeersbeleid van de buurman. "Amsterdam is bezig om wijken autoluw te maken. Ook dat verkeer komt allemaal richting ons", zei hij vorig jaar november in een reportage tegen NH Nieuws.

Baltus vertelt dat hij en zijn vereniging achter Erbs oproep staan om oude, markante gebouwen in het dorp te beschermen. "We zouden het jammer vinden als alles plaats moet maken. Er komen sowieso meer woningen, daarom hopen we er op deze manier voor te zorgen dat er ook nog karakteristieke panden behouden blijven."

