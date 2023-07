Hoe kan Stadshart Amstelveen naast beste winkelcentrum van Nederland ook 'gezellig' worden?

Maar liefst twee keer werd het viersterren-winkelcentrum Stadshart Amstelveen uitgeroepen tot 'beste winkelcentrum van Nederland.' Toch klagen veel Amstelveners dat het er niet gezellig is. Jelle Westra probeerde hier als projectleider stadshartvenieuwing meer dan 20 jaar lang verandering in te brengen. In gesprek met NH legt hij uit waarom het maar niet wil lukken.

Voor 2026 staat weer een herontwikkeling van het gebied op de planning. Wanneer plannen voor die herontwikkeling Amstelveners via de lokale media bereiken, vliegen de negatieve reacties je om de oren. Deze week schreef het Amstelveens Nieuwsblad bijvoorbeeld dat de eigenaar van het pand waar de inmiddels failliete winkel Hudson's Bay zich bevindt groen licht krijgt om er woningen, een hotel en een theater van te maken. 'Op sterven na dood' Op Facebook wordt fel gereageerd onder het bericht: "Het Stadshart is al op sterven na dood, dit aan het Buitenplein is gedoemd om te mislukken", vindt Paul bijvoorbeeld. En Jose zegt: "Leuk al die plannen. Gaat de gemeente nu ook eens luisteren naar wat de inwoners graag willen aan winkels in het Stadshart? Als ik het zo lees wéér niet! Gemiste kans en het Stadshart blijft net zo koud, kil, duur en leeg als het nu is." Ook bezoekers van de historische foto-expositie bij Amstelveen Inzicht klagen over de uitstraling van het Stadshart. Verslaggever Celine Sulsters sprak daar eerder deze week onder andere met Amstelvener Paul Commissaris. Hij staat op een van de foto's die in de expositie hangt. Op die foto springt hij als peuter met de handen van zijn vader onder zijn armen op een trampoline. Het kleine trampolinepark dat er vroeger lag, is inmiddels vervangen door het busstation. "Er was vroeger meer voor iedereen wat", vertelt hij wegdromend bij de foto. In het fragment hieronder legt Paul verder uit waarom hij het Stadshart geen gezellige plek vindt. Hij ergert zich vooral aan het uitgestrekte rode plein dat wordt ingesloten door de bibliotheek, het indoor winkelcentrum en de cultuurstrip. Tekst gaat verder onder video

Ook Jelle Westra leverde foto's aan voor de expositie. Hij was van 1989 tot 2009 projectleider van de stadshartvernieuwing en had daar een flinke kluif aan. "Het is een hele zoektocht geweest om het Stadshart gezelliger te maken. Dat is een ongelooflijk moeilijke klus en als je het mij vraagt is het Stadshart nu ook nog niet af en gezellig."

"Het is ontzettend moeilijk als je een niet-historische stad bent om daar toch elementen van een historische binnenstad in te brengen" voormalig projectleider stadshartvernieuwing Jelle Westra

Maar waaróm lukt het ondanks al die pogingen nou maar niet om het Stadshart gezellig te maken? Westra hoeft na al die jaren ploeteren niet lang na te denken over het antwoord op die vraag. "Het is ontzettend moeilijk als je een niet-historische stad bent om daar toch elementen van een historische binnenstad in te brengen", legt hij uit. Die historische elementen zijn volgens hem vaak de sfeermakers. Westra is het met Paul eens dat het saaie rode plein een groot deel van het probleem is. Markt als sfeermaker Hij legt uit dat ooit voor zo'n groot plein is gekozen, omdat er ruimte moest zijn voor de vrijdagmarkt. Die markt is altijd de sfeermaker geweest, maar staat er dus maar eens per week. "Doordat het plein vanwege de markt zo groot moest, zeggen veel mensen: 'het is nu onherbergzaam en er gebeurt te weinig'", weet Westra. Tekst gaat verder onder video waarin Jelle Westra uitlegt waarom het zo lastig is om het Stadshart gezellig te maken

De oud-projectleider heeft nog wel wat tips voor zijn opvolgers. Op de plek van de Hudson's Bay ziet hij mogelijkheden om woningen toe te voegen aan de krappe Amstelveense woningmarkt. Daarnaast zou meer groen het Stadshart volgens hem een boost kunnen geven. "En ik denk dat je ook meer restaurants moet toevoegen die 's avonds interessant zijn. De horeca heeft nu vooral een ondersteunende winkelfunctie. Een goed Italiaans restaurant mis je bijvoorbeeld in het Stadshart." Gebiedsvisie Met het groen komt het als het aan wethouder Ruimtelijke ordening Floor Gordon ligt wel goed. De eerste plantenbakken zijn al op het rode plein gearriveerd liet ze vorige maand vol trots aan haar volgers op Twitter weten. Tekst gaat verder onder Tweet

