Amstelveners dromen weg bij historische foto's: "Mijn vader heeft ze nog genomen"

Geen snelweg, geen busstation en betaald parkeren bestond nog niet: het Amstelveen van vroeger was een totaal andere wereld. (Oud)-inwoners van de gemeente kunnen deze zomer nostalgische herinneringen ophalen tijdens een foto-expositie bij Amstelveen Inzicht. De foto's zijn door Amstelveners zelf ingestuurd.

Alle foto's zijn in de buurt van winkelcentrum Stadshart Amstelveen gemaakt. Als verslaggever Celine Sulsters de tentoonstelling afgelopen woensdag bezoekt, staat een man glimlachend te kijken naar een foto van een rossige peuter die met de handen van zijn vader onder zijn armen op een trampoline springt. Hij blijkt de peuter te zijn, en de foto is rond 1966 genomen. "Ik kan me echt nog wel herinneren dat we daar heel leuk konden spelen", vertelt de inmiddels meer grijs dan rossige Paul Commissaris. Tegenwoordig staat op de plek van het trampolinepark een grauw ogend busstation. "Er was vroeger meer voor iedereen wat", zegt Paul. Hij vindt dat het Stadshart sindsdien hard achteruit is gegaan.

Paul kwam de foto tegen toen hij na het overlijden van zijn vader afgelopen maart door oude fotoboeken bladerde. Dat maakt het extra speciaal om hem nu in de expositie te zien hangen. "Dit was precies zoals mijn vader was. Hij was altijd bezig met zakendoen en had altijd zijn overhemd aan en stropdas om, dus ook op de trampoline", omschrijft hij. Ook Eva-Bouwman van Gelder loopt met haar 87-jarige moeder Dorli langs de foto's. Nadat ze meerdere geschikte foto's had gevonden in het fotoalbum van haar ouders, heeft ze die aangeleverd. "Oh, heb jij die ingestuurd?", vraagt haar moeder verbaasd. "Ja, mam en kijk dat ben jij", antwoordt Eva. Tekst gaat verder onder afbeelding

Dorli achter de kinderwagen. De foto is gemaakt rond 1965 - NH Nieuws

Ze wijst naar een foto van een jonge Dorli die ongeveer zestig jaar geleden achter een kinderwagen loopt. In die kinderwagen ligt Eva's zus. Rechts op de foto is de HEMA te zien, op dezelfde plek waar de winkel nog steeds zit. "Er is ontzettend veel veranderd", vertelt Dorli. Tot 1969 woonde de vrouw in een van de Meanderflats, die nu uitkijken op snelweg A9. Er hangt ook een foto van haar vroegere woonkamer. "Toen was de A9 er nog niet eens", zegt Dorli lachend. En inderdaad, op de foto staat nog een smalle weg waar op dat moment één auto overheen rijdt.

"Mijn vader leeft niet meer, maar hij zou heel trots zijn geweest dat zijn foto's hier hangen" Eva Bouwman-van Gelder