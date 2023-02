Flinke rookwolken na afbranden auto's in parkeergarage Stadshart Amstelveen

Rondom Stadshart Amstelveen waren rond 17.00 uur flinke rookwolken te zien. Deze werden veroorzaakt door een autobrand in een parkeergarage. Het busverkeer van en naar het naastgelegen busstation werd in verband met de rookontwikkeling stilgelegd.

Inmiddels is de brand onder controle, meldt een woordvoerder van de brandweer. Drie auto's die in de parkeergarage geparkeerd stonden zijn beschadigd geraakt en de brand lijkt in een van die auto's te zijn begonnen.

Twee auto's zijn volledig uitgebrand. De derde liep blikschade op. Over de oorzaak van de brand kan de woordvoerder nog niets zeggen. Niemand raakte gewond.