Eerste drugsgebruikers in Hilversums centrum op de bon geslingerd sinds invoering van verbod

De tijd van waarschuwen is geweest en inmiddels hebben de handhavers in Hilversum de eerste boetes uitgeschreven voor het gebruiken van drugs in het centrumgebied. Dat blijkt uit de antwoorden van de gemeente op vragen van NH over het onlangs ingestelde drugsverbod in het dorpshart.

In het centrumgebied geldt al sinds jaar en dag een drankverbod in de openbare ruimte. Drugsgebruik mag eigenlijk al niet vanaf 2010 volgens gemeentelijk beleid, maar afgelopen mei heeft burgemeester Gerhard van den Top onder meer het dorpshart officieel aangewezen als een no-drugszone. Op grond van die aanwijzing hebben handhavers nu de bevoegdheid om bij een geconstateerde overtreding te bekeuren.

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) en de politie kunnen sindsdien mensen die zich niet aan deze regels houden bekeuren. Met het uitschrijven van boetes is in de eerste periode nog even gewacht. In die tijd zijn waarschuwingen uitgedeeld, maar sinds twee weken komt het bonnenboekje toch echt tevoorschijn. Om hoeveel gegeven bekeuringen het gaat, blijft ongewis.

Sinds 25 mei, de dag waarop ook het blowverbod op de Wallen inging, is het ook verboden om in het centrum van Hilversum, maar ook in parken, speeltuinen en op schoolpleinen drugs te gebruiken. Daarop staat nu een boete, die zelfs kan oplopen tot maar liefst 420 euro.

Voor de burgemeester is het nodig geweest om ook een duidelijk drugsverbod in te stellen. Inwoners en horecaondernemers hebben volgens de gemeente meldingen gedaan van overlast. Er kwamen signalen binnen van gevoelens van onveiligheid als gevolg van het drusggebruik in de openbare ruimte. "Binnen een aantrekkelijk uitgaansgebied is het gebruik van drugs geen wenselijke activiteit", aldus de gemeente.

Gelijktrekken

En omdat er al een verbod was van dertien jaar terug, heeft Van den Top alleen maar gebruik hoeven te maken van de aanwijzing om meer handhavingsmogelijkheden te realiseren. Daarbij is het nu ook voor iedereen in het best grote verbodsgebied duidelijk dat alcohol én drugs niet mogen in de openbare ruimte. Dat ziet de gemeente als een groot voordeel van dit gelijktrekken.

Of het 'nieuwe' beleid al het gewenste effect heeft of juist zorgt voor verplaatsing van het probleem naar andere locaties kan Hilversum nog niet zeggen. Daar is het na twee maanden nog veel te kort dag voor.

Digiborden

Wel merken de handhavers op straat dat het drugsverbod bij de meesten toch wel bekend is. Dat is onder meer het effect van waarschuwen en de aandacht die de pers eraan heeft besteed. Zelf heeft de gemeente hierover een huis-aan-huis brief verspreid in het centrum, zijn horecaondernemers geïnformeerd en hebben er boodschappen gestaan op de diigiborden bij het station en de Groest.