Mee met handhaving in het Wallengebied: heeft het blowverbod al effect?

Het blowverbod op straat in de oude binnenstad geldt vandaag precies twee maanden. Volgens handhavers is er in het begin veel op gecontroleerd en werpt dat nu zijn vruchten af.

Na ruim twee uur meelopen met de handhaving is het aantal overtreders bescheiden. "We hebben twee, drie personen aangesproken die eigenlijk meewerkend waren", geeft handhaver Joost aan. "Het verbod doet, zoals wij het zien, gewoon zijn werk." Ook Conner ziet een groot verschil met de beginperiode, twee maanden geleden. "Zeker. In de eerste weken hebben we intensief tijd erin gestoken en je ziet dat het zijn vruchten afwerpt."

Om te kijken hoe het ervoor staat met de effecten van het blowverbod liep AT5 afgelopen vrijdagavond mee met de handhavers. "Mensen moeten er ook aan wennen hè, het is nieuw", aldus handhaver Conner aan het begin van de dienst. "Het is een acclimatiseringsproces. Maar als mensen echt niet willen luisteren, dan zit er wel een beukering aan vast."

Blowen op straat mag vanaf 25 mei niet meer in een aangegeven gebied rondom de wallen. De maatregel zou de overlast van drugsgebruik door met name toeristen terug moeten dringen. Boetes zijn er nog niet uitgedeeld, want in de praktijk wordt eerst een waarschuwing uitgedeeld.

Hij denkt dat het zeker een rol kan spelen bij het in het gareel houden van toeristen. En daarnaast ziet hij nog genoeg plekken waar wel geblowd kan worden. Zo mag er op elk terras van- en in de coffeeshops gewoon nog een joint worden aangestoken.

Jim Zielenski is ondernemer en bestuurslid van de biz Burgwallen. Ook hij ziet effecten van het blowverbod. "Een van de meest sympathieke regels in die ladder van maatregelen", vertelt hij. "Niemand stoort zich er echt aan. En wij van het hotel informeren onze gasten ook van 'doe het nou niet', want je krijgt een boete. Wij proberen gewoon het braafste jongetje van de klas te zijn. Ook al zijn we The Bulldog."

"Het is de bedoeling dat het hier wat rustiger wordt op De Wallen. Ik weet niet of dit de manier is."

Geen wondermiddel

En dat is waarom enkele buurtbewoners aangeven niet direct een enorm verschil te merken. "Kijk, Amsterdam heeft gewoon een naam en die is niet 1, 2, 3 verdwenen", vertelt een bewoner van het Oudekerksplein. "Het is de bedoeling dat het hier wat rustiger wordt op De Wallen. Ik weet niet of dit de manier is." Een vrouw vult aan: "Ik zie het niet, ik merk het niet en ik woon hier ook op de Wallen. Voor mij is er weinig verschil."

Burgemeester Halsema zei op 9 juni over het blowverbod: "Ik heb vanaf het begin gezegd dat dit geen wondermiddel is. Het was een wens van de raad", aldus Halsema. "En ik heb altijd gezegd dat het afhankelijk is van handhaving. En we hebben beperkte handhaving, dus verwacht niet dat je niets meer op straat zal zien."

Voor nu lijkt het dus in ieder geval enig effect te hebben. De handhavers merken ook vaak dat er begrip is wanneer ze een overtreder aanspreken. "Mensen worden over het algemeen heel relaxed van blowen, ontspannen", vertelt handhaver Conner. "Het is anders dan met alcohol."