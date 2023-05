Drugsgebruik ook in Hilversum centrum verboden

Alcohol drinken mocht al langere tijd niet in het centrum. Het gaat dan om drinken in de openbare ruimte. Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en politieagenten wijzen bezoekers, die bijvoorbeeld op de bankjes zitten op de Groest, daar al tijden op. Vanaf vandaag, dezelfde dag dat Amsterdam een blowverbod op de Wallen aankondigt, is het eveneens niet meer toegestaan om in het Hilversumse uitgaansgebied om drugs te gebruiken. Dit geldt ook voor schoolpleinen, in parken en speeltuinen.

De nieuwe regels zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het verbod is uitgebreid voor middelen die in de Opiumwet staan genoemd. Denk daarbij aan XTC, amfetamine en heroïne maar ook aan lachgas, qat of hasjiesj.

Campagne

Omdat het hier gaat om nieuw beleid zullen de boa’s en agenten niet meteen bekeuringen uitdelen, zo meldt de gemeente. In de eerste periode zullen zij gebruikers in het centrum eerst waarschuwen, zodat zij op de hoogte van de nieuwe maatregel. Terwijl handhavers mensen in het aangewezen gebied (zie kaartje hieronder) aanspreken, gooit de gemeente er nog een campagne tegenaan om zoveel mogelijk Hilversummers te bereiken.

"Het gebruik van verdovende middelen in het centrum leidt tot overlast en gevoelens van onveiligheid bij bewoners, ondernemers en bezoekers", legt burgemeester Gerhard van den Top uit. "Met deze gebiedsaanwijzing kan de politie optreden. Zo houden we het Hilversumse centrum gezellig", is zijn slotopmerking.