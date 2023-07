Duidelijkheid over toekomst Tata Steel: tóch zelf staal maken en niet alleen recyclen

Er was vorige week opschudding over de toekomst van Tata Steel: een scenario waarin de fabriek staal straks alleen nog recyclet en niet meer zelf maakt, lag plotseling op tafel . Tot onvrede van onder andere vakbond FNV, want het zou veel banen kosten. Dat recycle-scenario is nu weer in de prullenbak gegooid en Tata Steel gaat door met het originele vergroeningsplan, met een paar aanpassingen.

Volgens dat plan wordt het fabrieksterrein de komende decennia nogal op de schop genomen. Er moeten nieuwe, schonere fabrieken komen, terwijl verouderde en vervuilende onderdelen verdwijnen. Door die veranderingen moet de CO2-uitstoot uiteindelijk in 2045 tot bijna nul worden teruggebracht, zoals is vastgelegd in internationale klimaatdoelstellingen.

Tata Steel moet de komende jaren vergroenen. Het bedrijf uit IJmuiden is nu namelijk de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Om die uitstoot drastisch te verminderen, zette de staalfabriek twee jaar geleden het eigen vergroeningsplan Groen Staal in werking.

De afgelopen twee jaar is Tata Steel bezig geweest met de precieze uitwerking van het eigen vergroeningsplan. Er zijn namelijk verschillende technieken en fabrieken die de huidige hoogovens kunnen vervangen. Die verschillende mogelijkheden leiden tot verschillende toekomstscenario's voor het bedrijf.

Onderaan die lijst met toekomstscenario's stond ook de mogelijkheid om geen nieuw staal meer te maken, maar alleen nog oud-ijzer te recyclen. Vakbond FNV en de ondernemingsraad (OR) zeiden meteen dit niet als serieuze optie te zien. "Daar steken we een stokje voor", zeiden Cinta Groos van de OR en Cihan Lacin van FNV.

Die optie is nu ook daadwerkelijk van tafel, want Tata Steel heeft gekozen voor het originele vergroeningsplan. Er zijn wel wat dingen aangepast: het ene type oven wordt bijvoorbeeld ingewisseld voor een andere. De OR moet die verandering van de plannen nog wel goedkeuren.

Niet kopje onder

Peter Zonneveld van Stichting Zeester is 'voorzichtig optimistisch' over de voorgestelde veranderingen. Die stichting bestaat uit oud-werknemers en anderen met kennis van staalzaken 'die belangeloos advies geven, om te voorkomen dat het bedrijf kopje onder gaat'.

Het vergroeningsplan Groen Staal is bedacht door de leden van Stichting Zeester en later omarmt door Tata Steel.

Zonneveld: "We zijn blij met de technologische aanpassingen die Tata Steel nu voorstelt. De wisseling van de ene type oven voor de andere (zie kader onderaan, red) is iets waar wij vanaf het begin voor gepleit hebben. Maar we moeten een slag om de arm houden, want bij Tata Steel weet je nooit hoe het loopt. De uiteindelijke besluiten worden in India genomen (daar zit het moederbedrijf, red.). We zijn zeer nieuwsgierig hoe het nu verder gaat, maar zijn blij met dit voorstel."