Lukt het Wijk aan Zeeër nu wel om Tata Steel over te nemen?

Van Duijn probeert nu opnieuw zijn plannen aan de man te brengen. De val van het kabinet heeft hem hoop gegeven dat het dit keer wel voet aan de grond krijgt. "Eerder kreeg ik persoonlijk te horen dat de regering niet van plan was om te helpen bij de realisatie van het plan", legt hij uit. "Met de val van het kabinet is echter de belangrijkste 'beschermheer' van de kolen- en staalfabriek weggevallen."

Hoe realistisch is het dat de Wijk aan Zeeër zoveel geld bij elkaar krijgt? "Het geld is beschikbaar gesteld door buitenlandse investeerders", laat Van Duijn weten.

Met enkele medestanders vormt hij de groep Havenstad IJpoort. In 2021 deed hij vanuit die hoedanigheid, samen met fusie- en overnameadviseur Marktlink, een aanbod aan Tata Steel. Ze boden aan het bedrijventerrein over te nemen voor het astronomische bedrag van 2 miljard euro. En dit zonder voorbehoud van financiering. Het bod werd resoluut afgewezen.

Wijk aan Zeeër Pieter van Duijn, voormalig projectontwikkelaar, geniet van zijn zelfgebouwde huis en de prachtige omgeving van Wijk aan Zee. Maar hij maakt zich ook zorgen over de gezondheidsrisico's die worden veroorzaakt door de nabijheid van de kolen- en staalfabriek Tata Steel. Omdat hij geen zin heeft om zijn huis of dorp te verlaten, besloot hij het heft in eigen handen te nemen en bedacht hij een plan om de fabriek over te nemen.

Wat Van Duijn betreft, gaat het fabrieksterrein er compleet anders uitzien. De fabriek gaat vergroenen en wordt een flink stuk kleiner. Op het resterende deel van het terrein komen 60.000 duurzame woningen, voor de helft sociale huur. Voor het opzetten van het plan heeft hij tal van bedrijven en deskundigen geraadpleegd, die volgens hem anoniem willen blijven.

Weinig enthousiast

Tot nu toe is Tata Steel weinig enthousiast over de nieuwe poging tot overname. "We hebben al een prima bestemming voor ons bedrijventerrein en we zijn totaal niet bezig met de plannen van Havenstad IJpoort", aldus Peter van Boesschoten, woordvoerder bij Tata Steel. "Onze focus ligt volledig op onze eigen vergroeningsplannen."

De 'Dorpsraad Wijk aan Zee' laat weten de plannen van Havenstad IJpoort te zullen beoordelen als de plannen officieel op tafel liggen. Liever laten ze de verantwoordelijkheid voorlopig nog bij Tata Steel zelf. De staalfabriek moet volgens hen radicaal veranderen. "Op dit moment is Tata aan zet om met plannen te komen die een gezonde leefomgeving waarborgen, nu en in de toekomst. Daar ligt voor nu de focus", laten zij in een schriftelijke reactie weten.

Uiterst ambitieus

Desondanks laat Pieter zich niet tegenhouden. Hij is uiterst ambitieus in de uitvoering van zijn plannen. "Zodra we de fabriek en de aandelen hebben overgenomen, garanderen we dat de grootste vervuilingsbronnen binnen drie maanden worden gestopt. Het zuidelijkste deel van Tata Steel is het meest vervuilend, en dat moet veranderen."

De strijd is volgens hem nog lang niet gestreden. Afhankelijk van het advies van Marktlink zal Pieter bekijken of hij opnieuw een bod kan doen. Maar de huidige situatie op de hypotheekmarkt is veranderd en de rente is sterk gestegen. "De vraag is of we nog steeds een vast bedrag zonder voorbehoud van financiering kunnen bieden. Misschien moeten we naar een andere deal streven, maar hopelijk is drie keer scheepsrecht."