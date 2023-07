Feyenoord legt miljoenen op tafel voor Nieuw-Venneper Calvin Stengs

Calvin Stengs is de nieuwste aanwinst van Feyenoord. De voetballer uit Nieuw-Vennep kost de regerend landskampioen zes miljoen euro. Stengs wordt overgenomen van het Franse OGC Nice en tekent in Rotterdam een contract voor vier jaar.

De 24-jarige Stengs sloot al op jonge leeftijd aan bij de jeugdopleiding van AZ. In Alkmaar maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal en zou uiteindelijk tot meer dan honderd wedstrijden komen in het eerste. Twee jaar geleden vertrok Stengs naar Frankrijk. OGC Nice betaalde 15 miljoen euro voor de vleugelaanvaller.

Landskampioen

Afgelopen seizoen werd Stengs verhuurd aan Royal Antwerp. Met de Belgische ploeg werd hij vorig seizoen landskampioen. Royal Antwerp had Stengs graag definitief willen vastleggen, maar Feyenoord kaapte op het laatste moment de deal. In Rotterdam wordt Stengs herenigd met trainer Arne Slot, onder wie hij bij AZ uitblonk.