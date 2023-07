Tweede Portugese aanwinst voor AZ; Alexandre Penetra komt van FC Famalicão

Penetra speelde in de jeugd van SL Benfica en maakte drie jaar geleden de overstap naar Famalicão. Hij veroverde daar de afgelopen twee seizoenen een basisplek en eindigde twee keer op rij achtste met die club in de Portugese competitie.

"Ik ben heel erg blij om deel uit te gaan maken van AZ", laat een enthousiaste Penetra weten. "Het is een belangrijke stap in mijn carrière. Het verhaal van AZ sprak mij erg aan. Ook het feit dat veel jonge spelers kansen krijgen bij AZ maakt deze stap voor mij een weloverwogen besluit."

Hereniging met Dantas

Bij AZ komt Penetra met de andere nieuwkomer, Dantas, een oude bekende tegen. Penetra: "Natuurlijk heb ik contact gehad met Tiago, want we zijn vrienden. We hebben samen gespeeld in de jeugdopleiding en afgelopen zomer op het EK. Het is prettig om een bekende om je heen te hebben als je een nieuw avontuur aangaat."