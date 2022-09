Transfers Koopmeiners, Stengs en Boadu spekken clubkas AZ: bijna 19 miljoen euro winst

De netto-omzet (zonder transfers) is gestegen met 11 miljoen euro. De omzet was in 2020-21 nog 22 miljoen en nu dus 33 miljoen. De stijging komt onder meer doordat er slechts acht wedstrijden zonder publiek werden gespeeld door corona. Het seizoen daarvoor was het aantal een stuk hoger. Het verkopen van spelers steeg vorig seizoen ook fors: 41,4 miljoen euro om 8,2 miljoen.

De transfers van onder anderen Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Calvin Stengs (Nice) en Myron Boadu (Monaco) tikten goed aan. De vertrokken Owen Wijndal (Ajax), Fredrik Midtsjø (Galatasaray), Ferdy Druijf (Rapid Wien), Joris Kramer (NEC) en Aslak Fonn Witry (Ludogorets) tellen nog niet mee. Deze transfers zijn gedaan na 1 juli en worden verwerkt in het boekjaar 2022-23.

