Bejaarde mannen (72 en 73) vrijgesproken van betrokkenheid bij dood pakketbezorger

De rechtbank heeft de twee mannen (72 en 73 jaar) vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van een 23-jarige pakketbezorger. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat het tweetal iets te maken had met de moord op de Syrische vluchteling uit Amstelveen. Het OM had 14 en 18 jaar cel geëist tegen de twee.

In april 2021 werd de pakketbezorger door zijn broer als vermist opgegeven. Twee dagen later werd het levenloze lichaam in de buurt van de woning van het slachtoffer en zijn vriendin aangetroffen.

Het lichaam bleek in een bestelbus in de Latherusstraat in Amsterdam-Noord te liggen. De man bleek al eerder te zijn doodgeschoten in Amstelveen. Wat het motief voor de moord zou kunnen zijn, is voor de rechtbank en het Openbaar Ministerie nog altijd niet duidelijk.

In het voorjaar van 2022 werden de 73-jarige verdachte met de Israëlische en Litouwse nationaliteit en de 72-jarige verdachte met de Israëlische en Poolse nationaliteit aangehouden. Telefoongegevens van de verdachten lieten zien dat zij het slachtoffer en zijn vriendin al geruime tijd in de gaten hielden.

Hoge eisen

Het Openbaar Ministerie eiste tegen de 73-jarige man een celstraf van 18 jaar, tegen de man 72 werd een straf van 14 jaar geëist. De mannen moesten wat het OM betreft zo lang de cel in omdat buiten kijf zou staan dat de mannen iets te maken hadden met de moord.

De 73-jarige man zou de locatie van de pakketbezorger hebben doorgegeven, bij de schietpartij aanwezig zijn geweest, het lichaam in de bestelbus hebben getild en de bus naar Amsterdam-Noord hebben gereden.

De man van 72 zou ook hebben geholpen bij de voorbereiding van de moord. Zo zou een peilbaken dat onder de bestelbus werd gevonden verbonden zijn geweest met zijn telefoon. Daarnaast zou hij het slachtoffer ook langdurig hebben geobserveerd vanuit huurauto's.

Onvoldoende bewijs

Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat beide mannen daadwerkelijk betrokken waren. De rechter verwerpt de redenering van het OM dat het feit dat de 73-jarige de locatie van het pakketbezorger doorgaf, betekende dat hij zeker wist dat hij zou worden doodgeschoten. Daarnaast kan niet worden vastgesteld dat hij de schutter vervolgens heeft geholpen of überhaupt een rol heeft gespeeld bij de moord.

Ook kan de rechter niet vaststellen dat de 72-jarige man betrokken is geweest bij de voorbereidingen op de moord. Dat hij de auto's heeft gehuurd die bij de observatie werden gebruikt, is volgens de rechtbank onvoldoende om te bewijzen dat hij iets van de latere moord af wist of meehielp.