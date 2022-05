Man (72) vast voor dood Syriër (23) die door politie in zijn bestelauto werd gevonden

De Duitse politie heeft vorige maand een 72-jarige man opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 23-jarige Syrische vluchteling uit Amstelveen. De politie trof het lichaam aan in een auto die kort daarvoor in de Latherusstraat in Amsterdam-Noord in beslag was genomen.

De familie van het slachtoffer gaf hem op 10 april vorig jaar als vermist op. Ze hadden toen al twee dagen geen contact meer met hem gehad, op zijn sociale media bleef het stil en hij was - volgens de politie tegen zijn gewoonte in - al dagen niet op z'n werk verschenen.

De verdachte werd op 26 april gearresteerd in de Duitse plaats Leichlingen. Het gaat om een man met zowel de Israëlische als de Litouwse nationaliteit.

Dode man (23) gevonden in Noord, politie gaat uit van misdrijf

Omdat de man als pakketbezorger werkte, ging de recherche op zoek naar zijn bestelbus. Die werd aangetroffen in de Latherusstraat, en werd vanwege het vermoeden van een ontvoering in beslag genomen. Eenmaal op het politieterrein troffen agenten in de kofferbak het lichaam van de Syriër aan.

Doodgeschoten in Amstelveen

Onderzoek wees uit dat het slachtoffer aan de Parelvisserslaan in Amstelveen werd doodgeschoten, waarna de auto met het stoffelijk overschot in Amsterdam-Noord werd geparkeerd. De politie stelde bovendien vast dat het slachtoffer voor z'n dood al een tijdje in de gaten werd gehouden.

Naar een motief gist de recherche nog. Mogelijk is er sprake van een conflict in de privé-sfeer, meldt de politie, maar ook andere scenario's worden niet uitgesloten. Vermoed wordt dat er meerdere mensen betrokken zijn geweest bij de dood van de 23-jarige pakketbezorger. De opgepakte verdachte zit vast in Duitsland. Justitie heeft om zijn overlevering gevraagd.

'Lieve en zorgzame man'

Het slachtoffer was geen bekende van de politie of justitie. Hij vluchtte jaren geleden met zijn familie vanuit Syrië naar Nederland. Volgens zijn familie en werkgever(s) was hij een lieve en zorgzame man.