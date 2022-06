Tweede bejaarde verdachte opgepakt voor doodschieten 23-jarige pakketbezorger

De politie heeft opnieuw iemand opgepakt vanwege de dood van een 23-jarige pakketbezorger. Het lichaam van het slachtoffer werd op 12 april gevonden 2021 gevonden in een bestelauto. De tweede verdachte is een 71-jarige man met zowel de Israëlische als de Poolse nationaliteit.

Hij is op dinsdag 14 juni door de recherche in Amsterdam aangehouden. Hij zit net als de eerste verdachte, een 72-jarige man met zowel de Israëlische als de Litouwse nationaliteit die eind april in Duitsland werd opgepakt, nog vast. De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van beide mannen met negentig dagen verlengd.

Het slachtoffer werkte als pakketbezorger en werd op 10 april 2021 door zijn broer als vermist opgegeven nadat de familie twee dagen niets van hem had vernomen. Zijn bestelbus werd een paar dagen later aangetroffen op de Latherusstraat in Noord. De wagen werd door de politie naar een politiebureau gesleept. Daar zagen agenten dat zijn lichaam in de bestelbus lag. Hij bleek te zijn doodgeschoten.

Het motief voor de dodelijke schietpartij is nog altijd niet bekend. "De recherche onderzoekt verschillende scenario's", laat het Openbaar Ministerie weten. "Het slachtoffer is bij de politie niet bekend met (zware) criminaliteit. De man vluchtte jaren geleden met zijn familie vanuit Syrië waar hij geboren is."

Eerder liet de politie al weten dat de pakketbezorger op de Parelvisserslaan in Amstelveen is doodgeschoten.