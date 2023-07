Tourwinnaar Vingegaard geeft jonge Alkmaarse fans advies: "Vertrouw in jezelf"

Het is een drukke week voor Jonas Vingegaard: zondag reed hij nog zegevierend de Champs-Élysées in Parijs over, de dag erna zette hij Boxmeer op zijn kop en won daar de Profronde. Vanochtend bezocht de tweevoudig Tourwinnaar een feestje bij kledingleverancier AGU in Alkmaar. "We zijn enorm blij dat jij hier bent", laat AGU-oprichter Pascal Vergeer trots weten.

Je zou verwachten dat Vingegaard redelijk gaar is maar dat viel erg mee. "Ik voel me goed, een beetje moe na het criterium van gisteren. Het was een beetje laat, maar ik ben blij om hier te zijn. Het is een plezier om iedereen van AGU te zien en om te zien hoe het hier is."

"Dit jaar liet je opnieuw een droom waarheid worden door weer de Tour de France te winnen. Het was heel speciaal om je te zien op de tijdrit", zei Pascal Vergeer. "Het was ongelofelijk. We dachten dat het een dag zou worden met misschien wat seconden, maar je maakte een verschil van minuten. Je overklaste iedereen."

Het is een verplicht nummertje voor de kersverse tourwinnaar maar toch leek de Deen het oprecht naar zijn zin te hebben, constateert mediapartner Alkmaar Centraal . Het feest voor Jonas Vingegaard, zijn familie en de medewerkers plus aanhang was mooi aangekleed maar ook strak geprogrammeerd: daarna moest de winnaar van de ronde van Frankrijk weer door.

Humoristisch werd de Tourwinnaar bekritiseerd dat hij maar weinig in kleding van sponsor AGU te zien was. "Ik had graag in AGU-shirts gereden, zeker in de tijdrit want dan zou ik nóg sneller zijn geweest." Gejoel van alle medewerkers volgt. "Maar ja, als je de leider bent dan moet je nou eenmaal het gele shirt dragen, helaas."

"Als ik dit jaar niet had gewonnen dan zou ik nog steeds blij geweest zijn met vorig jaar. Om het nog een keer te doen is maar moeilijk te bevatten." Volgend jaar gaat Vingegaard het weer proberen, maar voor dit jaar staat nog de Vuelta op het programma. Hij bekende dat hij ooit heel nerveus was voor belangrijke wedstrijden en dat het hem in de weg zat.

Zelfvertrouwen

Vingegaard besloot zichzelf af te leiden tot het zo ver was en dat hielp. Gaandeweg ging hij beter presteren en dat zorgde telkens weer voor meer zelfvertrouwen. Vertrouwen in jezelf hebben is dan ook wat hij zijn jonge zelf op het hart zou drukken. Voor de jeugd in de zaal had hij dezelfde aanmoediging. Na de vragen en antwoorden kreeg Vingegaard wat cadeaus, en gaf hij op zijn beurt een gele trui.

Burgemeester Anja Schouten was ook van de partij. Ze vertelde met enig genoegen dat zij en haar familie fanatiek sport volgen en dat ze stikjaloers op haar waren. Ook zij kwam met cadeaus: een hele AlkmaarsGoud-kaas op een kaasplank en een Waagtoren-beeldje. Nadat het hele evenement voorbij was, liet ze trots zien dat ze een gesigneerde gele trui had gekregen.