Wielrenner Sinkeldam op zoek naar grupetto in Tour de France: "Ik nodig iedereen uit"

De eerste bergetappe in de Tour de France staat morgen op het programma. Niet-klimmers vormen dan vaak een zogenaamde grupetto. Dat is een groep renners die zich achter in de wedstrijd bevindt en samen proberen binnen de tijdslimiet te komen. Renner Ramon Sinkeldam uit Assendelft zit vaak in zo'n grupetto, maar ziet deze Tour een probleem.