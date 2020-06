Ramon Sinkeldam gruwelt van enkelsokken bij wielrenners

ASSENDELFT - "Je hebt een soort van tennissokken aan", zegt Ramon Sinkeldam ongelovig als hij Thomas Brood in wielerkleding ziet. De inwoner van Assendelft geeft speciaal voor de NH Sport-verslaggever wat tips om goed gesoigneerd voor de dag te komen.

Er komen heel wat zaken aan de orde: de sokken, de kleur ervan, de (ongeschoren) benen en het shirt. "Ik kan niet tegen enkelsokken bij wielrenners. Daar krijg ik kippenvel van!", aldus de wielrenner. Ook over de meegebrachte zonnebril is Sinkeldam ook duidelijk: "Als je hem heel mooi vindt moet je hem lekker opzetten, maar hij krijgt niet echt het wielerkeurmerk."

Tips

NH Sport vroeg aan Sinkeldam of hij ook nog wat vrijblijvende tips kon geven en dat deed de Noord-Hollander in de bovenstaande video. "Ik wil niemand onnodig op kosten jagen, maar ik denk dat het loont om af en toe lekker wat nieuws te kopen. Denk in ieder geval aan de kleurencombinatie. Pimpelpaars met geel werkt niet", aldus Sinkeldam.