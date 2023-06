Noord-Hollandse sprinters Bol en Sinkeldam moeten flink aan de bak in de Tour

Sinkeldam rijdt dit seizoen voor Alpecin-Deceuninck. De ploeg van kopmannen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. Sinkeldam zal deze Tour in dienst rijden van sprinter Jasper Philipsen. "Ik doe de sprintvoorbereiding voor Philipsen. Van der Poel zal kopman zijn in de lastige etappes", aldus Sinkeldam.

Het is alweer een tijdje geleden dat Sinkeldam door het gevarieerde Franse landschap koerste. De laatste jaren richtte hij zich op de Vuelta en Giro. In 2018 deed hij voor het laatste mee aan de Tour. "Het is de bekendste en belangrijkste koers van het jaar", geeft de ervaren Sinkeldam aan over het contrast tussen de verschillende wielerrondes. "Het grote verschil is ook de aandacht dat de Tour krijgt en verder vind ik het niveau van het wielrennen abnormaal hoog."

Voor de 34-jarige Sinkeldam zal het zijn vijfde Tour de France worden. Hij reed zijn eerste Tour in 2015 en zag in die tijd het wielrennen veranderen. De inwoner van Assendelft vertelt bijvoorbeeld dat er in zijn eerste Tour geen kok meeging. "Tegenwoordig neemt iedere ploeg zijn eigen kok mee en het ontbreekt de renners aan niets."

Astana Qazaqstan is sinds dit seizoen de nieuwe ploeg van Cees Bol. Bij de Kazachse ploeg zal veel in het teken staan van sprinter Marc Cavendish. Samen met Eddy Merkx deelt hij op dit moment het record van meeste ritzeges in de Tour met een aantal van 34 zeges. Uiteraard jaagt Cavendish deze weken op z'n 35e ritzege.

"Het is al speciaal om één ritzege te pakken in de Tour", laat Bol weten aan NH Sport. "Laat staan als je dan ook nog in je eentje recordhouder kan worden." Al is dat record volgens de Alkmaarder geen onderwerp waar veel over gesproken wordt in aanloop naar de Tour. "Wij willen vooral zo goed mogelijk aan de start verschijnen en ritten winnen. En dan komt dat record vanzelf wel."

Italiaans of Kazachs?

De voertaal in de nieuwe ploeg van Bol is wel een dingetje. Zo reed de goedlachse wielrenner tijdens de Vierdaagse van Duinkerke met alleen Kazachse ploegmaten. "Ik praat zeker geen Kazachs en de meest gesproken taal binnen de ploeg is Italiaans. Die taal probeer ik onder de knie te krijgen", vertelt een ijverige Bol over zijn eerste ervaringen bij de Kazachse ploeg. Naast de taal is er ook een behoorlijk verschil in cultuur en gewoontes. "Dat vind ik juist heel erg interessant."

De 110e editie van de Tour begint zaterdag 1 juli en eindigt op zondag 23 juli. In totaal leggen de renners 23 etappes af en de Tourstart is dit weekend in het Spaanse Bilbao.