Enorme toename uitgaansgeweld Hilversum, politie tast in 't duister waarom

Het aantal geweldsincidenten op en rondom de Groest, het Hilversumse uitgaansgebied, is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die NH heeft opgevraagd bij de politie. Ook is er sinds twee jaar een grote toename in drank- en drugsoverlast.

Zo is eind vorig jaar een kickbokser veroordeeld voor poging tot doodslag op een gezin van een snackbar, raakte begin dit jaar een 19-jarige jongen gewond bij een ernstig steekincident en werd midden juni een man bewusteloos geslagen , naar eigen zeggen omdat hij homo is.

De Hilversumse Groest is het bekendste en misschien ook wel beruchtste uitgaansgebied van het Gooi. Het zit vol met cafés, restaurants, kroegen en clubs, en hoewel deze - met name op vrijdagen en zaterdagen - vaak goed bezocht worden, gaat het er ook regelmatig mis.

Man in Hilversum bewusteloos geschopt, naar eigen zeggen omdat hij homo is

En uit cijfers die NH heeft opgevraagd bij de politie, blijkt dit slechts een greep uit alle geweldsincidenten die de afgelopen periode plaatsvonden in het Hilversumse uitgaansgebied. In 2022 zijn er, tussen donderdag 18.00 uur en maandagochtend 7.00 uur, 100 meldingen gedaan van openbaar geweld, bedreiging, mishandeling, drank- en drugsoverlast en aanstasting van de openbare orde op de Groest.

Dat is een groot verschil met de jaren ervoor. In 2020 en 2021, de coronajaren, zijn er 'maar' 37 en 28 meldingen gedaan. Dat jaar daarvoor, in 2019, waren dat er iets meer: 62. Toch zitten we dit jaar al bijna op dat aantal. Tot nu toe zijn er in 2023 al 58 meldingen binnen bij de politie. Het grootste probleem is volgens de politie de overlast van drank en drugs.

Meer cameratoezicht

Het is niet de eerste keer dat er zo'n enorme stijging van incidenten is. In 2012 kwam een stroom aan berichten in de media over problemen op de Groest. Oud-burgemeester Pieter Broertjes nam toen extra maatregelen: er kwam meer cameratoezicht en extra beveiliging om de politie te ondersteunen.

De in totaal 23 camera's moeten ervoor zorgen dat er bij gevaarlijke situaties sneller ingegrepen kan worden en dat opsporing makkelijker wordt. Op vrijdag- en zaterdagnacht houdt een beveiliger de beelden live in de gaten. Jarenlang leek dit een effectief middel: het aantal incidenten leek iets af te nemen. Tot afgelopen jaar.

Jeugdcriminaliteit

Het is onduidelijk waar de stijging van het aantal incidenten op de Groest opeens vandaan komt. Ook de politie heeft nog geen verklaring. Wel is jeugdcriminaliteit een groot probleem in Hilversum.

Vorig jaar nog kwam het bericht naar buiten dat het centrum en de buurt Liebergen in Oost bij de 1 procent meest geconcentreerde jeugdcriminaliteit van Nederland hoort. Dat bleek uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.