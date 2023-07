Man in Hilversum bewusteloos geschopt, naar eigen zeggen omdat hij homo is

De 41-jarige Jelle uit Hilversum gaat al ruim een maand liever niet naar buiten. Afgelopen 14 juni werd hij, hoogstwaarschijnlijk vanwege zijn geaardheid, ernstig mishandeld voor zijn stamkroeg in Hilversum. Van de daders is nog geen enkel spoor. Jelle: "Het gaat fysiek steeds beter, maar het heeft mentaal wel een enorme nasleep."

Ernstige mishandeling op Hilversumse Groest - Facebook/Walter B. McMahon

"Ik weet eigenlijk niet meer zoveel van de mishandeling" vertelt Jelle aan NH. Zaterdagavond rond 10.00 uur werd hij van achteren aangevallen op de hoek van de Leeuwenstraat en de Groest. Hij kwam net van De Kroeg, een café waar hij een geliefde gast is. Onderweg naar huis werd hij plotseling op de grond getrapt. "Ik ben geschopt op mijn rug en mijn gezicht. Ik ben toen bewusteloos geraakt." Toen hij weer bij bewustzijn kwam, is hij op eigen houtje naar huis gelopen. Later is hij vanwege de ernst van zijn verwondingen toch naar het ziekenhuis gegaan, waar hij bijna twee dagen gelegen heeft. "Ik wist niet wat me overkwam. Ik durfde de eerste dagen nadat ik uit het ziekenhuis ben gekomen absoluut niet naar buiten."

"Ze hebben hem niet zomaar een klap gegeven, ze hebben hem echt zwaar toegetakeld" Walter B. McMahon

Jelle denkt dat hij mishandeld is, vanwege zijn geaardheid en dat hij daarom een 'makkelijk slachtoffer' was. "Ik ben homoseksueel en heb een wat vrouwelijker loopje. Dat viel ze waarschijnlijk op. Ik houd er nooit rekening mee dat mensen daar niet tegenkunnen. Ik heb er eerder nooit echt wat van gemerkt." 'Onder de aandacht' Zijn verhaal kwam volop in de aandacht dankzij een Facebook-bericht van zijn goede vriend Walter B. McMahon. Inmiddels is zijn post al zo'n 124 keer gedeeld. McMahon: "Ze hebben hem niet zomaar een klap gegeven, ze hebben hem echt zwaar toegetakeld." Hij vond het belangrijk dat het verhaal aandacht zou krijgen. "Mensen moeten weten hoe walgelijk het is dat dit soort dingen gebeuren, daarom heb ik het stuk geschreven. Maar ik hoopte hiermee ook meer over de daders te weten te komen. Want voor mijn gevoel liet de politie het een beetje afweten." Late aangifte In het Facebook-bericht schrijft McMahon ook dat de politie pas na een maand de aangifte kwam opnemen. "Waar ik misschien wel het meest verdrietig en boos over ben, is dat ze pas zo laat tijd hadden voor Jelle." Twee weken na de mishandeling had Jelle een afspraak staan bij de politie om aangifte te doen, maar toen belde de politie of dit verplaatst kon worden naar 17 juli, een maand na de mishandeling. Jelle vond dit in eerste instantie zelf ook nogal vreemd. Toch voelt hij zich inmiddels wel serieus genomen door de politie. "We hebben erg lang gezeten tijdens de aangifte, ze namen er de tijd voor. Ze hebben gezegd dat ze camerabeelden gaan bekijken. Dus ik hoop dat ze snel worden gepakt."

"Het leven gaat gewoon door. Maar dit was wel erg heftig" Jelle

Doordat Jelle pas een maand later aangifte kon doen, krijgt hij ook pas sinds een paar dagen slachtofferhulp. "Misschien had ik dat wel eerder moeten krijgen. Ik was vooral de eerste weken na de mishandeling erg bang. Maar ik ben blij dat ik nu goed geholpen word. Ik probeer vooral te relativeren; het leven gaat gewoon door. Ook al was dit wel heftig." Reactie politie De politie laat in een reactie aan NH weten dat ze last hebben van een beperkte capaciteit, vanwege de vakantieperiode. Ze hadden daardoor pas laat ruimte voor de aangifte. "Dat vinden we natuurlijk zelf ook heel vervelend. Het moet mensen ook absoluut niet weerhouden om aangifte te doen. We helpen graag iedereen."