Hoop op vondst vermiste kotter definitief vervlogen, wel ander mysterieus wrak gevonden

Wrakduikers hadden goede hoop, maar de al ruim 56 jaar vermiste viskotter de WR6 is afgelopen weekend tijdens een allerlaatste zoektocht niet gevonden op de bodem van de zee. De duikers en historicus Cees Meeldijk hadden hun pijlen gericht op één "kansrijk" wrak, maar met hulp van Gert Lont, zoon van de overleden schipper, werd al gauw geconstateerd dat het niet de Wieringse WR6 was, maar een, nu nog, ander onbekend schip.

Onderwaterbeelden van de wrakduikers - NH Nieuws

Het zoeken van de WR6, die al 56 jaar ergens op de bodem van de zee ligt, kan je wel een zoektocht naar een speld in de hooiberg noemen. Wrakduikers van Wrakduikteam Zeester uit Lauwersoog hebben, samenwerkend met historicus en visserman Cees Meeldijk, inmiddels tientallen wrakken onderzocht, maar de Wieringer kotter is nog altijd niet gevonden. Vorige zomer zocht het duikteam de zeebodem al af en afgelopen zaterdag keerden de wrakduikers weer richting de Noordzee, waar ver ten noorden van Schiermonnikoog een aantal wrakken op de zeebodem werd bestudeerd. Een daarvan was door de groep al eerder opgevallen, en leek qua afmeting op de WR6. De wrakduikers legden de kotter vast met hun onderwatercamera en stuurden de beelden door naar Gert Lont, eigenaar van de WR6. Hij voer op het moment van vermissing zelf niet op zijn kotter. Zijn vader viel in als schipper en raakte op 11 januari 1967 samen met twee bemanningsleden vermist op zee. Een aantal maanden later spoelde het lichaam van zijn vader aan op het Duitse eiland Amrum. De andere bemanningsleden zijn nooit meer gevonden. Gert zat, zoals bij alle pogingen, met spanning te wachten op positief nieuws. Zelfs na al die jaren heeft hij nog veel verdriet en wil hij niets liever dan weten waar zijn vader en bemanningsleden zijn gestorven. Teleurstelling Zaterdag doken de wrakduikers naar het potentiële wrak en probeerden ze details te vinden die mogelijk overeen kwamen met de WR6. Na wat te hebben vergeleken, werd al gauw geconstateerd dat het wrak geen match was met de WR6. Er waren te veel verschillen. "Dit bootje had bijvoorbeeld een houten dek en de WR6 had een stalen dek. Deze achterkant was ook heel rond. De WR6 was dan weer iets spitser", vertelt Cees Meeldijk. Ook Gert Lont zag nog meer verschillen. "Aan de scheepslier zag ik bijvoorbeeld al dat het hem niet kon zijn." In onderstaande video zijn de onderwaterbeelden van het wrak te zien (tekst gaat door onder de video).

Cees Meeldijk en Gert Lont - NH Media / Kelly Blok

Het is de zoveelste teleurstelling voor Gert Lont, die al 56 jaar wil weten waar zijn schip met zijn geliefden is gezonken. De zoektocht houdt daarbij ook op. "We hebben nu geen wrakken meer waarvan we zeggen dat het hem zou kunnen zijn en hebben ook geen idee meer waar we zouden moeten zoeken", legt Cees Meeldijk uit. En dat betekent voor Gert dat hij moet gaan accepteren dat zijn kotter, als er geen nieuwe informatie meer komt, waarschijnlijk niet meer gevonden gaat worden. "Persoonlijk sluit ik het nu dus ook af", aldus Gert. "Het is vervelend en jammer dat dit hem niet is, maar deze mensen hebben het fantastisch en belangeloos gedaan. Daar ben ik ze heel dankbaar voor." Nieuwe zoektocht Het boek van de zoektocht naar de WR6 gaat dus, zolang er geen nieuwe aanknopingspunten komen, dicht, maar het onbekende wrak van afgelopen weekend heeft Cees Meeldijk wel opnieuw nieuwsgierig gemaakt. "Ik ga binnenkort weer het archief in om te kijken welke wrakken voldoen aan deze kenmerken", aldus de historicus. Cees heeft namelijk dankzij de onderwatercamera veel details vast kunnen leggen van het nu nog onbekende wrak, en hij denkt dan ook dat het een Nederlandse schip kan zijn. Daarnaast hebben de duikers een paar kleine voorwerpen van het schip meegenomen. "Bijvoorbeeld gasoliedoppen en een paar metertjes. Daaraan kan je ook al zien of er tekst in het Nederlands op staat of bijvoorbeeld in het Duits."

"Daar zat een deuk aan de voorkant" Gert Lont