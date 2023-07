'Regenboogkoor' van kerk zingt om LHBTIQ+ te steunen: "Hoop werk voor acceptatie"

Er wappert nu een gigantische regenboogvlag aan de kerktoren van de Grote Kerk in Monnickendam, maar dat was wel even anders. De vorige is namelijk al na één dag gestolen. Reden genoeg voor kunstenaar Teun Castelein om een Pride Choir op te richten. Het koor laat morgenochtend hun stem horen bij de start van de Pride Pelgrimage: een wandeltocht van Monnickendam naar Amsterdam georganiseerd door tal van kerken uit Waterland.

Teun valt niet op hetzelfde geslacht en is ook niet kerkelijk, maar hij vindt het belangrijk dat ieder mens mag zijn wie hij of zij is. "Ik woon pas een jaar in Monnickendam en toen ik die regenboogvlag aan de kerktoren zag hangen, dacht ik: 'wat stoer dat een kerk dat doet'." Helaas was het van korte duur en dat bracht Teun op het idee om een koor te starten en op deze manier een statement te maken. Tekst gaat door onder de reportage.

Henny van Geemen is lid van het kerkkoor en nu ook van het Pride Choir. "Nee, wij zijn niet gay, maar vinden het wel belangrijk. Onze dominee is gay en die steunen we. Het is onvoorstelbaar wat voor nare opmerkingen mensen te horen krijgen."

Morgen is er een wandeltocht, de Pride Pelgrimage, van Monnickendam naar Amsterdam. Dit wordt georganiseerd door tal van kerken uit Waterland en dominee Alexander Noordijk van de Protestantse Gemeente in Monnickendam is een van de organisatoren.

Agressie

"Het is de eerste keer en het is fantastisch dat wij de start mogen regelen", vertelt Alexander. De dominee heeft de afgelopen jaren al heel wat te stellen gehad met agressie, omdat hij homoseksueel is. Hij is in Monnickendam gaan wonen, nadat hij en zijn man op IJburg werden geterroriseerd. Bij zijn nieuwe woonplaats ging het mis toen een christelijke gospelband uit Amerika weigerde op te treden in zijn kerk omdat hij getrouwd is met een man.



Daarnaast is bij een solidariteitsconcert dat voor hem werd georganiseerd de regenboogvlag van de toren gerukt en later verbrand teruggevonden in een bushokje. "Het is nog steeds onduidelijk wie daar achter zat." zegt hij nu. Maar Alexander laat zich door al die tegenslagen niet uit het veld slaan. "Die Pride Pelgrimage is weer een mooi nieuw initiatief om te laten zien dat inclusie binnen de kerk mogelijk is. Alleen zijn we er nog niet."