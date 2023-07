Twee tieners (13 en 16) opgepakt voor straatroof Purmerend

Twee jongens (13 en 16) zijn gisteren en vandaag aangehouden voor het mishandelen en bedreigen van een tiener (14) uit Purmerend. Dinsdagavond beroofde een groep van zo'n tien á twintig jongens en meisjes de 14-jarige jongen van zijn spullen. Op hetzelfde moment was in Zaandijk een soortgelijke situatie gaande, maar de politie ziet hierin nog geen verband.

Een 14-jarige jongen uit Purmerend is dinsdagavond rond 21.00 uur in zijn stad beroofd van zijn spullen. Dat gebeurde aan de Slenkstraat en Geulenstraat. Een groep van tien tot twintig man sprak de jongen aan en gaf hem een klap op zijn achterhoofd. Hij werd tegen de grond gewerkt. Nadat hij werd bespoten met rode verf en ze zijn spullen afpakten, rende de groep richting het station. Ze gingen er vandoor, onder andere op scooters.

Diezelfde avond, rond dezelfde tijd, werd een man bij station Zaandijk mishandeld en beroofd. Daar gaat het om een flink grotere groep, van rond de twintig tot dertig personen. In de trein werd de jongen aangesproken, waarna hij werd gevolgd door de groep. Hij is vervolgens geschopt en geslagen. Ook zijn spullen werden meegenomen.

Veel onduidelijk

In Purmerend zou het gaan om een groep van jongens en meiden. Er zijn nu twee verdachten aangehouden: een jongen van 13 en een jongen van 16. Over Zaandijk is een stuk minder bekend. De politie is nog op zoek naar getuigen. Ondanks dat de situatie gelijkenissen betreft, lijkt het volgens de woordvoerder om twee losse incidenten te gaan.