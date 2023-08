Rijsenhouters willen geen legale wietkwekerij in achtertuin: 'Trekt criminelen aan'

Rijsenhouters zijn bezorgd over de gevolgen van de komst van een legale wietkwekerij in hun achtertuin. De 43-jarige ondernemer Simon Vroegindewei* heeft vergevorderde plannen om aan de Aalsmeerderweg 685 op grote schaal legaal wietplanten te gaan telen voor het zogenoemde 'Experiment Gesloten Coffeeshopketen', maar omwonenden vrezen voor de leefbaarheid en hun woongenot.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor het experiment inmiddels tien kwekers door het hele land geselecteerd die stuk voor stuk jaarlijks honderden tot duizenden kilo's wiet per jaar gaan telen. Die wiet is bestemd voor alle coffeeshops in tien Nederlandse gemeenten en één Amsterdams stadsdeel (Oost). Die coffeeshops kopen hun wiet nu nog illegaal (via de achterdeur) in, bij kwekers die illegaal op grote schaal kweken.

De zorgen lopen uiteen van minder daglicht in aangrenzende kassen tot geluidsoverlast. Maar waar buren van de toekomstige kwekerij nog het meest voor vrezen, is dat het pand doelwit wordt van gewelddadige acties van criminelen.

Omdat coffeeshops hun handelswaar uitsluitend illegaal via de achterdeur mogen inkopen, wordt met het gedoogbeleid een crimineel circuit in stand gehouden. Bovendien gaat de huidige wietteelt vaak gepaard met brandgevaar, want veel kwekers tappen met provisorisch aangelegde netwerken stroom af om de planten van het nodige licht uit kweeklampen te voorzien.

De huidige coffeeshopketen is niet gesloten, maar open. Dat betekent dat coffeeshops legaal softdrugs mogen verkopen aan klanten (de voordeur), maar het niet zelf mogen kweken of inkopen. Toch wordt dat inkopen (via de achterdeur) al decennialang door de vingers gezien (gedoogbeleid), omdat coffeeshops anders geen handelswaar zouden hebben.

Door kunstlicht te gebruiken en daglicht volledig buiten de deur te houden kan Vroegindewei het hele jaar door evenveel en van dezelfde kwaliteit oogsten, is de gedachte. "Niemand is hier tegen legale hennepteelt, maar het gebeurt allemaal in een dicht pand", zegt De Ron, die bang is dat de kwekerij daardoor de uitstraling krijgt van een datacenter of distributiecentrum.

Bovendien is De Ron bang dat zijn kassencomplex minder daglicht zal vangen en zijn tropische planten daardoor minder goed zullen groeien. Tijdens een informatiebijeenkomst in mei heeft Vroegindewei de buurt namelijk laten weten dat hij het liefst een acht meter hoog pand wil bouwen, en die graag volledig wil beplaten.

"Aanslagen of brandstichting", benoemt buurtbewoner Marcel de Ron waar hij en andere buren bang voor zijn. De Ron zit zelf ook in de planten, al is zijn handelswaar allesbehalve geestverruimend. In zijn kassencomplex naast de toekomstige wietkwekerij groeien onder meer yucca's en ficussen.

Ook buurman Johan Daalman, die aan de andere kant van het perceel woont (zie afbeelding hieronder), vreest de aantrekkingskracht van de kwekerij op 'gespuis'. Sabotage is niet het eerste dat bij hem opkomt. "Maar misschien proberen ze de planten of de oogst te stelen."

Omdat De Ron naast zijn bedrijf woont, maakt hij zich ook druk om mogelijke geur- en geluidsoverlast. Wietplanten produceren een penetrante geur, die op een of andere manier moet worden gezuiverd en afgevoerd. Hij heeft er weliswaar vertrouwen in dat Vroegindewei de geuroverlast tot een minimum zal beperken, maar benadrukt dat die lucht wel moet worden afgevoerd. "Voor dat oppervlak heb je snel twintig brommende ventilatoren nodig", voorspelt De Ron.

Of Daalman de opening van de wietkwekerij van dichtbij zal meemaken, is nog maar de vraag. De gepensioneerd timmerman overweegt te verhuizen, al is dat niet alleen vanwege de komst van de wietkwekerij. "Rijsenhout verpaupert de laatste tijd snel", klaagt hij. Bovendien heeft hij er weinig vertrouwen in dat het schrappen van de reservering van de grond voor Schiphols tweede Kaagbaan daar verandering in gaat brengen.

Net als De Ron heeft ook buurtbewoner Richard Oudekerk niets tegen legale hennepteelt. "Het is juist goed dat het uit de criminaliteit wordt getrokken." Wel spreekt ook hij zijn zorgen uit over de gevolgen voor de veiligheid in de buurt. "Ik zou me kunnen voorstellen dat het gevoelig is voor diefstal of roof met geweld zolang het illegale circuit bestaat."

Beveiliging

Omdat ook het ministerie er rekening mee houdt dat de legale kwekerijen als een magneet op criminelen kunnen werken, worden er strenge eisen gesteld aan de beveiliging. Vroegindewei erkent in gesprek met NH dat zijn handel maatschappelijk omstreden is, en is daarom 'in gesprek met een partij die ook ambassades beveiligt'.

"We wilden schrikdraad om het terrein plaatsen, maar dat vond de buurt geen goed idee", aldus Vroegindewei. Dat blijkt ook uit vragen die de lokale partij Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) voor het reces aan het college stelde.

De partij schreef recent in vragen aan het college 'dat omwonenden hadden vernomen' dat er een hek met stroom om het terrein zou worden geplaatst. De mogelijke komst van zo'n stroomhek baarde de buurt zorgen omdat zij vreesden dat nietsvermoedende kinderen een opdonder zouden krijgen als ze het hek zouden aanraken.

Het college stelde HAP al gerust. "De initiatiefnemer geeft aan dat er een hek om het terrein wordt geplaatst. Op dit hek zal een detectiesysteem worden geplaatst," Zo'n detectiesysteem registreert verdachte bewegingen en slaat alarm, zodat de kwekers kunnen gaan kijken wat er aan de hand is. Omdat de afrastering niet onder stroom staat, zijn er dus geen risico's, aldus het college.

Overleg met de buurt

"Tijdens de info-avond hebben we de pijnpunten van de buurt te horen gekregen", vertelt Vroegindewei. "Het was goed om de emotie te voelen en te kunnen vertellen dat onze missie over veel meer dan alleen wiettelen gaat. We willen juist ook laten zien dat hennep een ideale duurzame grondstof is en dat er vele medicinale toepassingen van cannabis zijn."

Niet alleen op het gebied van beveiliging, ook op andere fronten wil Vroegindewei omwonenden tegemoetkomen. Zo is hij bereid om zijn kwekerij iets minder hoog te maken, om de lichtinval in het naastgelegen kassencomplex minder te beïnvloeden. "Zeven in plaats van acht meter hoog zou iets kunnen schelen", erkent De Ron.

In het uiterste geval zou hij zelfs willen overwegen om in het huidige kassencomplex - waar voorheen bloemen werden geteeld - te gaan kweken. "Zodat we niet hoeven te slopen en te heien." Verder benadrukt Vroegindewei dat geur- en lichtoverlast juist worden vermeden door in 'dichte cabines' te kweken.