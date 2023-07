Hoe is het de dag na de brand in het duin van Heemskerk?

Hoe is het in het duin van Heemskerk? Dat is de vraag, na de brand van gisteren. De hoge rookpluimen waren goed te zien in de omgeving. In de avond was de brand geblust, en vertrok de brandweer dus weer. Maar de boswachters blijven dan alert en zijn zelfs 's nachts nog teruggegaan naar de plek des onheils. De brand kan namelijk makkelijk weer oplaaien, legt boswachter Egbert van Diepen uit in deze video.

Egbert legt ook nog een merkwaardig fenomeen uit, terwijl hij op een heuvel aan de rand van het verschroeide gebied staat: "Waarschijnlijk is het daar iets verderop begonnen. Je ziet heel goed aan het verbrande gebied hoe de wind gestaan heeft. Maar brand gaat ook altijd langzaam tegen de wind in, tegen deze helling op waar we nu staan."

Is Egbert bezorgd om meer branden? "Nee, maar die zullen wel komen. Gelukkig zijn er vaak mensen in het duin. Die kunnen snel 112 bellen. En tegenwoordig kunnen we ook heel goed met WhatsApp onze locatie doorgeven. Dus het probleem van 'waar is de duinbrand' is tegenwoordig wel naar de achtergrond verdwenen."