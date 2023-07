'Grote brand' natuurgebied Heemskerk onder controle: wat betekent dat?

De zoveelste natuurbrand brak vanmiddag uit in een natuurgebied bij Heemskerk. Het duurde niet lang voordat de brandweer had opgeschaald naar 'grote brand'. Inmiddels is de brand onder controle, maar hoe bang moeten we zijn voor brand in de natuur en en wat houdt zo'n 'grote brand' in?

Grote brand natuurbrand Heemskerk - Foto: Inter Visual Studio

De brand in het natuurgebied ten noorden van Wijk aan Zee was rond 18.15 uur onder controle, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland aan NH. Niet lang na de melding werd opgeschaald naar 'grote brand', nog voordat duidelijk was wat er precies aan de hand was. Bij het sein 'grote brand' zorgt de brandweer ervoor dat er voldoende mensen zijn om de brand te blussen, maar ook dat er genoeg materieel en water ter plaatse is. Dat gebeurde ook vanmiddag in Heemskerk. Volgens de woordvoerder heeft dat te maken met strenge voorzorgsmaatregelen. Extra alert "We zijn extra alert zodra er een natuurbrand uitbreekt. De hele regio is dan in 'de hoogste fase', er is een groot risico dat de brand uitbreidt omdat de natuur droog is." Dat heeft niet alleen iets te maken met het feit dat het nu zomer is. "We spreken niet over een seizoen. De natuur is veel vaker droog." Tekst gaat door onder het kader.

Wat moet je doen bij een natuurbrand? Vlucht snel naar een openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.

Loop dwars op de brand. Dat betekent dat je niet voor de brand uitloopt en niet richting de brand loopt. Komt de brand uit het zuiden, loop dan niet richting het noorden, maar richting het oosten of westen. Zo verklein je de kans dat de brand je inhaalt.

Help andere mensen naar een veilige plek.

Bel 112 en geef de locatie van de brand zo precies mogelijk door. Kijk in je omgeving of je herkenningspunten ziet, zoals een ANWB-wegwijzer. Bron: Brandweer.nl

Het gebied dat 'echt' in brand stond was zo'n honderd vierkante meter, vertelt de woordvoerder. "Het vuuroppervlak verspreidde zich snel. Daarna waren er veel smeulbranden en dan zijn we nog lang bezig met blussen. Je weet namelijk niet zeker of het bij smeulbranden blijft, er moet veel water op om zeker te weten dat het vuur echt uit is." Groter risico op natuurbranden Volgens de brandweer is er het hele jaar meer risico op een natuurbrand. Dat komt door het oplopen van de temperatuur, de stabiele (noorden)wind en een gebrek aan neerslag. Hierdoor drogen de vegetatie en de brandstoffen die op de bodem liggen in natuurgebieden uit, en is de kans op een snelle uitbreiding van een natuurbrand aanwezig. Klimaatverandering - en dus langere periodes van droogte en toenemende temperaturen - zal zorgen voor een toenemend risico op onbeheersbare natuurbranden. Tekst gaat door onder de foto.

Grote brand Heemskerks natuurgebied - Foto: Inter Visual Studio

Volgens de woordvoerder is er extra aandacht voor hoe de brandweer zo efficiënt mogelijk omgaat met het materiaal. "Dat wordt de komende tijd steeds belangrijker en daar is nog meer aandacht voor. Natuurbranden komen steeds meer voor, zeker in Kennemerland waar veel natuurgebieden zijn, dus het is zeker belangrijk."

