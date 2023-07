Den Helder Suns verleidt Boyd van der Vuurst de Vries tot terugkeer

Het is Den Helder Suns gelukt om Boyd van der Vuurst de Vries weer vast te leggen. De international vertrok in 2021 voor een buitenlands avontuur. Komend seizoen is hij opnieuw actief voor de Suns.

Boyd van der Vuurst de Vries (r) - Foto: Orange Pictures

Van der Vuurst de Vries speelde eerder van 2017 tot 2021 in Den Helder. Hij verliet de Suns voor Okapi Aalst (België) en Castello (Spanje), voordat hij tekende bij Landstede Hammers in Zwolle. "Boyd is intelligent, beschikt over een goed schot en past heel goed in het spelsysteem dat wij gaan hanteren. Zijn komst biedt heel veel mogelijkheden", vertelt de nieuwe hoofdcoach Daniel Nelson. Tekst gaat verder onder de Facebook-post.

De basketballer was in eerste instantie verrast door de belangstelling van zijn oude club. "Na enkele gesprekken met coach Nelson was ik van mening dat hij mij verder kan helpen met mijn loopbaan. Hij heeft een duidelijke visie die aanspreekt en waarin ik mij goed kan vinden." Bij de Suns komt Van der Vuurst de Vries zijn oude coach Peter van Noord niet tegen. Hij besloot na zes jaar te vertrekken bij de basketbalclub en werd opgevolgd door Daniel Nelson.