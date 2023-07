Den Helder Suns vindt in Nelson opvolger van vertrokken Van Noord

De uit Ierland afkomstige Nelson heeft ondanks zijn jonge leeftijd al veel functies gehad binnen het internationale basketbal. Afgelopen seizoen was Nelson eindverantwoordelijke bij KB Rahoveci in Kosovo en daarvoor werkte hij onder andere in Duitsland, Australië en Nieuw-Zeeland.

Quelderduyn

Nelson vertelt op de clubsite van Suns uit te kijken naar het komende seizoen en de thuiswedstrijden in de nog op te leveren nieuwe sporthal in Den Helder. "Na de eerste gesprekken werd mij duidelijk dat ik graag voor Den Helder Suns aan de slag wilde gaan. De weg die de club nu inslaat, spreekt mij enorm aan, waarbij de rol van sportcentrum Quelderduyn heel belangrijk wordt. Het is een grote uitdaging om in de BNXT League aan de slag te gaan in een nieuwe hal", aldus Nelson.

Afgelopen seizoen wist Den Helder in de BNXT League enkel Apollo Amsterdam onder zich te houden. Het nieuwe seizoen begint voor Suns op zaterdag 23 september met een thuiswedstrijd tegen landskampioen Leiden.