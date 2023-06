Na zes jaar gaan Den Helder en Peter van Noord uit elkaar

"In de gesprekken na het seizoen werd duidelijk dat we niet meer op één lijn zaten", laat Peter van Noord op de insta-account van Den Helder Suns weten. Op dit moment is de 60-jarige coach in voorbereiding op het Europees Kampioenschap met Oranje onder twintig. Mede door de inspanningen van Van Noord keerde Suns in 2017 weer terug naar het hoogste basketbalniveau. "Daarnaast voelde ik zelf de behoefte om een andere uitdaging aan te gaan, die hopelijk snel op mijn pad komt."

Tekst loopt door onder de tweet.