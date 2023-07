Celstraf voor man (26) die ouderen (66 en 86) beroofde met babbeltrucs

Een 66-jarige inwoner van Wormerland werd op 17 februari vorig jaar slachtoffer van de verdachte. Ongeveer een halfjaar later, op 9 augustus, viel een 86-jarige inwoner van Den Helder ten prooi aan de verdachte. De werkwijze was in beide gevallen hetzelfde.

Gebeld door 'bankmedewerker'

De ouderen werden gebeld door een 'bankmedewerker'. Die vertelde hen dat fraudeurs uit waren op hun bankrekening en dat iemand van de bank of de politie 'uit veiligheid' zou langskomen om de pinpas op te halen. Snel daarna verschenen bij het huis van de slachtoffers één of twee personen, die zich voordeden als bankmedewerker of politieagent.

Zo kregen ze de pinpassen mét pincodes mee van de slachtoffers. Daarmee werd vervolgens een grote hoeveelheid geld gepind, in totaal ruim achtduizend euro. Bij één van de slachtoffers werden ook twee dozen met sieraden ter waarde van veertienduizend euro meegenomen.

Psychische schade

De rechtbank oordeelt dat de verdachte 'op doortrapte wijze het vertrouwen gewonnen van de slachtoffers' om hen zo te kunnen bestelen. Daarnaast rekent de rechtbank het de verdachte aan dat de oplichting in het huis van de oudere slachtoffers plaatsvond. Dat is een plek 'waar zij zich veilig moeten voelen'.

De 26-jarige man krijgt daarom een celstraf van 18 maanden opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moet de man een schadevergoeding van in totaal ruim tienduizend euro betalen aan de slachtoffers. Daarbij gaat het volgens de rechtbank niet alleen om de vergoeding van de gepinde bedragen en de gestolen sieraden, 'maar ook om vergoeding van de geleden psychische schade. De sieraden waren erfstukken en van grote emotionele waarde voor het slachtoffer'.

Medeverdachten in deze zaak moeten zich eventueel op een later moment verantwoorden voor de rechtbank.