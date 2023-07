Oplichters maken sieraden buit met babbeltruc, eerder al 'dames op leeftijd' gedupeerd

Bij een babbeltruc in Amstelveen zijn gisteren sieraden buitgemaakt. Het is niet de eerste keer deze maand. Vorige week werden al twee bewoners beroofd. De daders doen zich voor als agenten of bankmedewerkers, en lijken het steeds op dezelfde doelgroep te hebben voorzien: kwetsbare ouderen.

Bejaarde vrouw doet deur open - Foto: ANP/Patricia Rehe

Gisteren was het raak aan de Bertha von Süttnerlaan in Westwijk. De oplichters deden zich voor als agenten die de betreffende bewoner kwamen waarschuwen voor diefstal, en daarom de sieraden in de woning wilden bekijken. Uiteindelijk slaagden ze erin een onbekende hoeveelheid juwelen mee te nemen. Dat blijkt uit de Instagram-story van politie Amstelveen. Vorige week werden twee 'dames op leeftijd' aan de Kastanjelaan en de Straat van Sicillië gedupeerd. Beide vrouwen kregen een belletje. Een 'bank- of politiemedewerker' gaf hen het dringende advies hun geld en sieraden aan een collega af te geven, die bovendien al onderweg was. Kort na dat belletje kreeg bewoonster van de Straat van Sicillië bezoek van zogenaamde agenten. De vrouw in de Kastanjelaan kreeg bezoek van zogenaamde medewerkers van de fraudehelpdesk van de bank. Bijna op heterdaad betrapt Snel na het bezoek van de bankmedewerkers rook de bewoonster van de Kastanjelaan onraad. Ze sloeg alarm bij de politie, die onmiddellijk agenten naar de woning van de vrouw stuurde. Als de politie bij haar thuis aanwezig is, wordt ze nog een keer gebeld door de bankmedewerker. Ze vertelt dat het bezoek zal terugkeren om achtergebleven sieraden op te halen. Kat in 't bakkie denken de agenten dan nog, maar de oplichters komen hun 'belofte' niet na en bellen niet meer aan bij de vrouw. "Mogelijk heeft de verdachte voor de deur gestaan en ons gezien...", aldus de politie.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies