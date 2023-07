Ramona ziet droom van eigen school op Sri Lanka in duigen vallen door hoge kosten

Ramona Kalyani van Ark en haar stichting uit Enkhuizen zitten met de handen in het haar. Al jaren is het een grote wens van Ramona om een eigen school te bouwen op Sri Lanka, waar de lokale kinderen en volwassenen extra lessen kunnen krijgen in de Engelse taal en computervaardigheden. Maar door verhoogde kosten dreigt de bouw aan het einde van deze maand te moeten stoppen. "Er zit zelfs nog geen dak op het gebouw", zegt Van Ark.

Het eerste zaadje voor een Kalyani-school werd een paar jaar geleden geplant, maar toen volgden de coronacrisis en een economische crisis in het land zelf. "Daardoor is ook de lokale munteenheid, de roepie, in waarde gekelderd. Inmiddels is deze weer op een oud niveau, maar daardoor zijn ook de kosten voor het bouwen hoger geworden. Geld dat wij als kleine stichting niet zomaar op de plank hebben liggen."

Ramona van Ark is al meer dan twaalf jaar verbonden aan het eiland in Zuid-Azië, waar zij haar roots heeft liggen. Ze werd geboren op Sri Lanka, en de afgelopen jaren zette zij zich met haar stichting Kalyani in voor betere scholing voor kinderen. Ook volwassenen weten de weg naar de extra lessen steeds beter te vinden, waarna zij makkelijker een baan weten te vinden.

Naast het schoolgebouw worden er twee aangrenzende woningen gemaakt, waar leraren uit Nederland die een paar maanden les komen geven kunnen verblijven. Alles moet tegelijk gebouwd worden, maar zoals het er nu naar uit ziet heeft stichting Kalyani een tekort van bijna 15.000 euro.

"Dat betekent dat we tot het einde van deze maand geld kunnen overmaken voor de bouw, wat we altijd in etappes doen. Maar het potje raakt leeg, en de bouw dreigt volgende maand stil te vallen", licht ze toe. "De muren staan er, maar er zit nog geen dak op het gebouw en alles moet afgewerkt worden."

Oproep en collecteweek

Daarom hoopt Ramona dat er donateurs gevonden kunnen worden om de bouw voort te zetten. "We kunnen de mensen daar echt helpen. Het lesprogramma dat ze krijgen is niet zo goed als wij in Nederland hebben. En ook de leraren zijn niet genoeg geschoold om dat lesprogramma uit te voeren", zegt de initiatiefneemster. "Dus wij geven die docenten ook een opleiding. Met onze stichting kunnen wij dat extra stukje doen wat zij niet op school kunnen krijgen en ze zo een betere toekomst bieden."

De stichting Kalyani houdt van 28 augustus tot 3 september een collecteweek in Enkhuizen en omgeving. "Meestal halen we daar wel een paar duizend euro mee op", licht Ramona Kalyani van Ark toe. "Enkhuizen en West-Friesland zijn vaak erg vrijgevig, alleen valt deze week midden in de zomervakantie. Dus hierbij wil ik vragen of collectanten in deze week kunnen meelopen."