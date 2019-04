Enkhuizense start inzameling voor slachtoffers aanslagen Sri Lanka

ENKHUIZEN - Ramona de Wit uit Enkhuizen is een inzamelingsactie gestart voor de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka. Zelf komt ze van origine uit het land, en al meerdere jaren helpt ze kinderen daar met haar stichting Kalyani door computerlessen en Engels te geven.

Ze wilde iets doen vanuit Nederland en besloot eigenlijk spontaan een inzamelingsactie te starten. "We willen 20.000 euro inzamelen. Maar we zijn met alles tevreden. Daarmee willen we kinderen helpen van wie de ouders zijn overleden of het herbouwen van kerken en het ondersteunen van ziekenhuizen. Met onze contactpersonen kijken we waar het geld het meeste nodig is", vertelt Ramona.

Ramona haar leven staat momenteel even helemaal in het teken van Sri Lanka. Ze probeert contact te krijgen met alle vrijwilligers en medewerkers die namens haar stichting in Sri Lanka werkzaam zijn. Zoals een man die eigenlijk naar één van de getroffen Paasmissen zou gaan. Sociale media zijn geblokkeerd, maar telefonisch krijgt Ramona hem te pakken vanmiddag.

'Gelukkig zijn we niet naar de Paasmis gegaan'

"Het gaat goed met mij, we zijn veilig", vertelt hij. "We zouden naar de Paasmis gaan op Eerste Paasdag, maar gelukkig hebben we die gemist. Maar veel mensen uit mijn kerkgemeente zijn overleden, zo'n 135." Gelukkig heeft hij het overleefd, net als andere medewerkers van de stichting.

Zelf zou Ramona met haar gezin ook op Eerste Paasdag naar Sri Lanka reizen, ook om een paar van de projecten van Stichting Kalyani te bezoeken. "Maar die reis heb ik vorige week al geannuleerd omdat mijn zoontje waterpokken heeft en daar mag je niet mee vliegen. Dat maakt het extra bizar, want dan hadden we dus op Schiphol gestaan. En wat hadden we dan gedaan? Waren we dan alsnog gegaan? Of hadden we het dan geannuleerd?"

Hoe dan ook hoopt ze met haar inzamelingsactie flink wat te kunnen bijdragen. De teller bij de Facebook-inzameling en via de stichting zelf stond vandaag al op ruim boven de 1000 euro. "We gaan ervoor!"