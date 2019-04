Amsterdamse studente Itha (23) was dag voor aanslag Sri Lanka nog bij getroffen kerk

AMSTERDAM - De Amsterdamse studente Itha Korzec (23) zit voor haar stage op Sri Lanka, waar vanochtend bij een serie aanslagen op kerken en hotels zeker 200 mensen om het leven kwamen. Gisteren was ze nog bij een van de kerken op het eiland ten zuiden van India, waar vanochtend een bom afging en tientallen mensen de dood vonden. "Je voelt je zo verschrikkelijk machteloos."

"De straten hier zijn uitgestorven. Het lijkt erop alsof iedereen zich aan de avondklok houdt die is ingesteld", vertelt Itha over de telefoon aan NH Nieuws. Op dat moment is het 18.00 uur lokale tijd op Sri Lanka.

Nog geen tien uur eerder werd het land opgeschrikt door meerdere explosies bij drie kerken en vier hotels, bijna allemaal in de hoofdstad Colombo. De kerken waren vanochtend massaal gevuld vanwege de Paasmis.

Kerk

Bij een van deze kerken liep de Amsterdamse Itha gisteren nog, samen met drie andere Nederlandse studenten die voor hun stage een aantal maanden op Sri Lanka doorbrengen. Het is momenteel schoolvakantie op Sri Lanka, dus Itha en de andere studenten waren op reis. "We zijn bij die kerk toen niet naar binnen gegaan, omdat we het ook druk hadden met anderen dingen", vertelt ze.

Omdat er in Colombo verder 'niet veel te beleven was', besloten ze gisteren om door te gaan naar Kandy, zo'n 100 kilometer verderop. In het guest house waar Itha en de anderen verblijven, stonden ze vanochtend op met het verschrikkelijke nieuws.

'Aan dood ontsnapt'

"In eerste instantie was ik er vrij rustig onder. Ik was vooral blij dat we daar net weg waren. Maar nu we inmiddels hebben gezien hoe heftig het is, zitten we met een blok in onze maag en zijn we ook erg emotioneel. Het klinkt bizar: maar we zijn aan de dood ontsnapt", vertelt Itha. Ze willen dan ook graag helpen, maar kunnen vanwege de verplichte avondklok niks betekenen. "We voelen ons verschrikkelijk machteloos. We hebben ook een hele goede connectie met de lokale bevolking, maar we kunnen niks doen", aldus Itha, die uiteraard erg meeleeft met de slachtoffers en hun nabestaanden.

Negatief reisadvies

Itha en haar mede-studenten zijn momenteel vooral blij dat ze veilig zijn en elkaar hebben. Hoe het verder moet met hun stage, is afwachten. Momenteel is er ook een negatief reisadvies van kracht voor het Aziatische eiland, afgegeven door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor de studenten zit er dan ook niks anders op dan de ontwikkelingen afwachten. "We willen heel graag in Sri Lanka blijven, maar we durven momenteel ook niet terug naar ons huis in Galle (stad in het zuiden van Sri Lanka, red.). We hopen dat het allemaal goedkomt."