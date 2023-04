Na zes jaar bezocht Ramona eindelijk weer haar projecten in Sri Lanka: "Heel bijzonder"

Voor het eerst sinds 2017 was Ramona van Ark uit Enkhuizen weer in haar geboorteland Sri Lanka (Zuid-Azië). Met haar gezin bezocht ze allerlei hulpprojecten die zijn opgezet dankzij hun Stichting Kalyani . "Het was een heel bijzondere reis."

Al zes jaar was Ramona al niet meer in Sri Lanka geweest. Telkens was er wel wat aan de hand. Zoals in 2019, toen zouden ze de Paasperiode doorbrengen in het land. Het moment dat het land werd getroffen door bomaanslagen. "Wij hadden daarvoor al de reis geannuleerd omdat onze oudste zoon waterpokken had, waardoor je niet mag vliegen. Eigenlijk geluk bij een ongeluk."

Nieuwe plannen vielen in het water door corona. En begin dit jaar was het geduld van de Enkhuizense op, ook al was het reisadvies nog steeds niet al te positief. "Maar dat viel enorm mee allemaal. Ik ben blij dat we zijn gegaan, het was heel bijzonder om te zien."

Aangehouden door politieagent

Want in die jaren was er toch behoorlijk veel gebeurd. Het gezin bezocht het ene na het andere project dat was gerealiseerd. Van taal- en computerscholen tot agrarische projecten, en nog meer donaties. "Op straat werden we een keer aangehouden door een politieagent. Die vertelde toen dat hij dankzij een door onze stichting geschonken laptop zijn werk kon doen."

