Stichting schiet kinderen Sri Lanka tijdens corona te hulp met online computerlessen

Stichting Kalyani, een in Enkhuizen opgerichte stichting die onder andere computerlessen in het Engels aanbiedt aan kinderen in Sri Lanka, start met een E-learning platform. Zo kunnen de kinderen in Sri Lanka ondanks de coronacrisis de lessen online volgen. "Het is voor een groot gedeelte nog in de maak, maar er zit potentie in", vertelt oprichter van de stichting Ramona de Wit.

Bestuursleden Stichting Kalyani

De online lessen zijn nodig, want de situatie rondom corona is op dit moment slecht in Sri Lanka, vertelt Ramona die van origine ook uit het land komt. De vijf schooltjes waarop de stichting in het land computerlessen aanbiedt zijn daarom gesloten. "In april vierden de mensen in Sri Lanka het nieuwe jaar en toen hebben de inwoners zich waarschijnlijk niet goed aan de maatregelen gehouden, want de besmettingscijfers zijn op dit moment erg hoog." Dat de kinderen nu niet naar de computerlessen kunnen, is volgens Ramona erg vervelend voor ze. "Want zij missen daardoor een stukje extra kennis dat ze op de basisschool niet krijgen." Middels de computerlessen biedt de stichting een uitbreiding van het normale lespakket van de kinderen. De computerlessen duren drie maanden en aan het einde van die periode krijgen de kinderen een certificaat. "Zo'n certificaat is voor de kinderen daar veel waard. Ze nemen het mee naar school en als zij later bijvoorbeeld op zoek zijn naar een baan."

De video's van de online computerlessen die de stichting gaat aanbieden, worden van te voren opgenomen en daarna op het E-learning platform geplaatst. "We dachten er eerst aan om de online lessen te geven, zoals dat ook in Nederland gebeurt, maar daar is de internetverbinding in Sri Lanka niet goed genoeg voor", vertelt Ramona. Eerst gaat Ramona met de andere leden van de stichting de eerste paar video's voor op het platform opnemen. "Dan hebben we een standaard." Daarna is het mogelijk voor anderen om zich op te geven als vrijwilliger. "Zij kunnen dan thuis bijvoorbeeld een video opnemen over wat een computer is of hoe een toetsenbord werkt. Die video kan dan vervolgens geplaatst worden." Het idee is nu dat kinderen die in Sri Lanka geen beschikking hebben tot een computer deze kunnen ophalen bij een manager van het project. Na het halen van de cursus gaat de computer naar een ander kind dat het nodig heeft. "Maar hoe die uitwerking er precies uit gaat zien, zijn we nog over aan het nadenken."

Quote "Vanwege de kosten hebben wij dan ook een tijdje aangeraden om twee scholen te openen in plaats van vijf" Ramona de Wit, oprichter van stichting Kalyani

Tijdens de coronacrisis is een aantal van de scholen even open geweest. Ramona legt uit dat de leraren en de huur daar betaald moeten worden. "Dat is lastig als er bij ons weinig geld binnenkomt, vanwege de weinige opties die we hebben om actie te voeren door corona." De leerlingen leveren wel een kleine bijdragen aan de lessen die zij volgen. Het is afhankelijk van hun thuissituatie hoeveel geld ze betalen. "Vanwege de kosten hebben wij dan ook een tijdje aangeraden om twee scholen te openen in plaats van vijf." Door corona blijven een aantal zaken onzeker. Maar als Ramona vooruit kijkt, dan ziet ze het wel rooskleurig in. "Wij zijn creatief en houden onszelf goed bezig", zegt de oprichter van de stichting. Zij verwacht dat het E-learning platform na de zomer gebruikt kan worden. De video's staan dan openbaar, zodat ook kinderen buiten Sri Lanka, met behoefte aan deze lessen, ze ook online kunnen volgen.