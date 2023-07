De Stinkende Emmer moet terras verkleinen, anders 2.000 euro boete

Robbert van Berkel wist dat hij in overtreding was toen hij, na de verplichte sluiting van de horeca door corona, zijn terras in 2020 een paar meter uitbreidde. De boer van wie het land is, maakte geen bezwaar. Dat kwam er wél van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied. De gemeente Haarlem gedoogde niettemin de uitbreiding. Tot zaterdag een 'bevel onder dwang' op Van Berkels deurmat viel.

Flexibiliteit

Van Berkel zegt dat de gemeente een punt heeft met de aangetekende brief, maar had iets meer flexibiliteit verwacht. "Er is zóveel behoefte aan buiten zitten en genieten van de natuur! Ik had daarover graag met ze in gesprek gewild. Maar dat gaat niet. Je krijgt meteen zo'n brief. Ik vind het heel kort door de bocht", zegt Van Berkel.

Gevolgen

Omdat hij zijn financiële huishouding heeft aangepast aan de extra capaciteit, heeft de eis van de gemeente gevolgen voor de bedrijfsvoering. Van Berkel: "We zijn nog steeds bezig met het inhalen van de corona-achterstand. We hebben de omzet gewoon hard nodig. Komt bij dat het ook voor de gasten fijn is. Het is hier heerlijk zitten midden in de natuur met uitzicht op het weiland. Straks moeten we weer veel mensen teleurstellen omdat we geen plaats hebben."

Petitie

In een poging de gemeente op andere gedachten te brengen, zijn mensen uit de buurt een petitie begonnen. Bijna 1.700 mensen hebben de steunbetuiging ondertekend. Van Berkel: "Prachtig natuurlijk. Vrijdag hoop ik de handtekeningen op het stadhuis te overhandigen."

Van Berkel is intussen wel begonnen met het terras terug te brengen naar de oude situatie, zodat hij bij een eventuele controle niet tegen een boete aanloopt.