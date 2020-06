Restaurant 'De Stinkende Emmer' mag terras in weiland laten staan

Uitzondering

Een woordvoerder van de gemeente laat maandag weten dat, ondanks de klachten uit de buurt, toch is besloten het terras goed te keuren. Bij wijze van uitzondering. "We doen wat we kunnen om ondernemers te helpen. We oordelen ondermeer of terrassen anderen in de weg zitten en kijken naar de veiligheid. Maar elke situatie is anders. Het is maatwerk. Het is permanent een kwestie van balans zoeken. Dit kan dus niet automatisch overal." Hij wijst erop dat alle terrasuitbreidingen in de stad tijdelijk zijn.

Robbert van Berkel is uiteraard zeer blij met het besluit van de gemeente en dankt alle mensen die zijn petitie hebben ondertekend.