Haarlems restaurant 'De Stinkende Emmer' vecht voor behoud terras op stukje weiland

Van Berkel en zijn collega's zijn blij dat ze na bijna drie maanden van sluiting weer wat gasten mogen ontvangen. En die willen natuurlijk allemaal op het terras zitten met het mooie weer. "De gemeente Haarlem staat terrasuitbreiding toe en wij doen dat dus ook, op een stukje weiland. We hebben vlonders neergelegd en daar de tafels opgezet. Zo kunnen we toch wat gasten ontvangen." Zijn terras is op die manier niet groter dan voor de corona-crisis. De boer, die het weiland pacht van de gemeente, is ook akkoord. Alles in kannen en kruiken zou je zeggen, maar dat blijkt toch niet waar.

De gemeente kreeg lucht van het op het groen uitgebreide terras, toen er wat klachten uit de buurt kwamen. En in het protocol van de gemeente staat dat terrasuitbreiding op 'groen' verboden is. Van Berkel heeft nu te horen gekregen dat het college mogelijk gaat besluiten om zijn terras niet te gedogen. Ondanks dat hij stiekem wist dat het ook niet mocht, hoopt hij dat hij zijn terras niet hoeft te verwijderen. "In heel Haarlem zie je dat de terrassen uitgebreid worden, de Grote Markt staat helemaal vol. Waarom mogen wij dan niet een klein stukje van het weiland gebruiken om toch wat omzet te genereren in deze lastige tijd?"

'Geen alternatief'

Een alternatief zou kunnen zijn dat hij zijn terras op de parkeerplaats uitstalt. Maar dat ziet Van Berkel niet helemaal zitten. "Het is verharde grond en het zou kunnen. Maar waar laten we dan de auto's en de fietsers? En het zou de doorvoer voor fietsers en wandelaars belemmeren die van het Koeienpaadje gebruik willen maken." De ingang van het Koeienpaadje, een veelvuldig gebruikt wandel- en fietspad, ligt aan het parkeerterrein.

Binnen heeft hij plaats voor dertig gasten en, met het aantal tafeltjes wat nog over zou blijven op het terras, zal de omzet een stuk minder zijn dan nu het geval is. In het ergste geval zou hij dan een deel van zijn personeel aan het UWV moeten overdragen.

Petitie

Om de gemeente van zijn gelijk te overtuigen, is Van Berkel een petitie gestart. Die is woensdagmiddag meer dan duizend keer ondertekend. Een aantal ondertekenaars zit ook vandaag op het terras. "Het weiland is waanzinnig groot, dit kan prima", aldus een meneer. "In deze tijd moet je iets coulanter zijn. Zolang de coronaregels gelden, zou je dit ook iemand moeten gunnen", aldus een andere gast.

Reactie gemeente

De gemeente Haarlem laat weten dat er voor alle horeca in de stad 'tien gouden terrasregels' gelden, maar dat het bij 't Wapen van Kennemerland om een 'bijzondere situatie' gaat. De gemeente wil later deze week met Van Berkel over zijn terrasuitbreiding praten om te kijken wat er wel en niet mogelijk is. Wat in ieder geval niet mag, is dat het huidige terras permanent zo mag blijven staan.