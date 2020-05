Horeca in Haarlem krijgt ruimte voor grotere terrassen

Vanaf maandag mag de horeca weer open en ook publiekstrekkers als musea en theaters kunnen de deuren weer openen. De enige voorwaarde is dat ze zich houden aan allerlei regels die gelden vanwege de coronacrisis. Dat gaat voornamelijk om het kunnen houden aan 1,5 meter afstand onderling.

Vrij baan voor hulpdiensten

In de nieuwe, tijdelijke regels staat onder meer dat straten in ieder geval 3,5 meter vrij moeten worden gehouden om de hulpdiensten door te laten, dat verkeersveiligheid voor gaat. Ook morgen horecazaken binnen en buiten niet meer stoelen neerzetten dan voor de coronacrisis en de uitbreiding van het terras mag alleen neergezet worden op verharde ondergrond en dus niet in het groen of op het gras in de stad.

Andere regels zijn dat terrassen niet later open mogen dan voorheen en muziek op het terras is verboden. En de horeca is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de klanten en het personeel. Ze moeten zelf de naleving van de RIVM-richtlijnen in de gaten houden en personeel en gasten hier actief op aanspreken.

Regels gelden tot 15 oktober

De ondernemers moeten rekening houden met markten, standplaatsen, kiosken en straatmeubilair. Fietsenrekken en dergelijke mogen niet worden verplaatst. De ruimere regels gelden tot 15 oktober. Maar mochten er na 1 september toch evenementen doorgaan in de stad, dan moet die organisator toestemming geven voor het grotere terras.

Hotspots

Naast de terrasregels heeft de gemeente Haarlem voor zogenoemde hotspots in de stad negentien nieuwe maatregelen achter de hand die een 1,5-metersamenleving moeten blijven garanderen wanneer het drukker gaat worden vanaf komende maandag. Sowieso krijgen bezoekers van het centrum en andere winkelgebieden te maken met een Gele Hartjes-route. Die geeft de ideale looproute aan op drukke punten in de stad.

Mocht het te druk worden in de stad dan kan de gemeente ingrijpen door eventueel straten af te sluiten voor autoverkeer, een parkeerverbod voor fietsers buiten de stallingen in te stellen, verkeersregels neer te zetten, fietsers op drukke punten te wijzen op alternatieve routes en parkeerplaatsen in winkelgebieden in te richten als fietsparkeerplaats.