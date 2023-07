Overlast en vernielingen in Kersenboogerd: "Ik laat me hier niet wegjagen"

Het winkelcentrum in de Hoornse wijk Kersenboogerd gaat regelmatig gebukt onder overlast en vernielingen. Afgelopen weekend nog, werden de ramen van een vestiging van snackbar Van Ree beklad met hakenkruizen en davidssterren. Overige winkeliers zeggen over het algemeen weinig last te ervaren, maar bewoners maken zich zorgen. "Het is tijd voor meer camera's en toezicht."

Kersenboogerd Hoorn - Foto: NH Media / Michiel Baas

De ramen zijn maandagochtend weer schoon, maar de ster in de ruit bij de gesloten snackbar is nog goed zichtbaar. Anita Huijsman van snackbar Van Ree zei zaterdag niet heel verbaasd te zijn over de actie. Zij gaat uit van vandalisme, omdat ook op andere plekken in de wijk geregeld hakenkruizen en andere antisemitische uitlatingen worden aangetroffen.

Het Betje Wolffplein en het Aagje Dekenplein ogen na het weekend rustig. Bewoners lopen langs, onderweg voor een boodschap, winkeliers maken zich klaar voor een nieuwe week. Ze hebben gelezen of gehoord over de vernielzucht even verderop. Een ouder paar dat in wooncomplex Betsy Perk woont, zegt last te hebben van rondhangende jeugd. "Ik durf hier 's avonds de straat niet meer op. Ook niet samen met hem", wijst ze naar haar man. "Er zit hier vaak een groep van jongens van een jaar of 16", zegt de mannelijke bewoner. "Een keer heb ik iemand aangesproken, omdat ze hier fietsen, terwijl dat niet mag. Kreeg ik meteen een grote mond terug. Voor je het weet, hebben ze een mes bij zich." Meer camera's Meer controle zou een oplossing voor de overlast kunnen zijn, denkt het echtpaar. "Ik zie hier nooit een stadswacht, boa of wijkagent. Terwijl hier ooit een apart politiebureau zou komen. Dat is er nooit gekomen. Het is tijd voor meer camera's. Dan zie je wie iets doet. Nu komen ze er mee weg." Een andere bewoonster - woonachtig boven het Aagje Dekenplein - wijst naar een paal in de hoek van het parkeerterrein. "Kijk, daar staat een camera. Maar ik heb het idee dat hij het niet doet, of dat er nooit iemand naar de beelden kijkt. Ik meld regelmatig iets bij de politie, bijvoorbeeld als ik zie dat er op parkeerterrein drugs wordt gedeald. Ik heb niet het idee dat er iets mee gedaan wordt." Onkruid Haar partner kijkt naar het Aagje Dekenplein. "Moet je zien hoe het plein erbij staat. Het onkruid staat er een meter hoog. En er is verder helemaal niets. Het verslonst. Dat helpt allemaal niet. Maar het klopt dat er geen of weinig controle is." De vrouw woont er inmiddels 22 jaar, naar volle tevredenheid. "Ik ben helemaal niet bang, ook niet 's avonds. Ik vind het fijn om hier te wonen en dat moet zo blijven. En ik laat me al helemaal niet wegjagen door een paar van die jongens."

Winkeliers: "Voorheen meer problemen, nu valt het mee" Henry Diephuis is een bekend gezicht op het Betje Wolffplein. Al meer dan 30 jaar werkt hij bij de FEBO, op de hoek van het plein. Hij heeft de buurt de laatste jaren achteruit zien gaan, zegt hij. "Qua volk dat er komt wonen. De buurt verslonst, mensen houden geen rekening meer met elkaar. Dat is jammer." Maar problemen ervaart hij niet. Hij klopt het snel af. "Ik ken de jongens en zij kennen mij, misschien scheelt dat. Jaren geleden hadden we hier meer problemen, met een groep die constant voor de Vomar hing." Net als Van Ree heeft ook Albert Heijn een vestiging op het naastgelegen Aagje Dekenplein. Dirk-Jan Slagter is er manager, maar zegt weinig tot geen last te hebben van rondhangende jeugd. "Het blijft de Kersenboogerd, waarvan je weet dat het een gemêleerde wijk is. Diefstal komt wel eens voor, maar dat gebeurt - helaas - overal wel. Ik heb begrepen dat er voorheen meer problemen waren met een groep hangjongeren, maar nu valt het erg mee. Dat kan ook komen omdat wij als winkel relatief vroeg in de avond sluiten."