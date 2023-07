Snackbar in Kersenboogerd beklad met hakenkruizen en davidsterren: "Beetje te verwachten"

Een snackbar van familiebedrijf Van Ree aan het Aagje Dekenplein in de Hoornse wijk Kersenboogerd is vannacht beklad met hakenkruizen, davidssterren en scheldwoorden. "Het is niet fraai", zegt Anita Huijsman namens de snackbarketen met gevoel voor understatement.

Snackbar Hoorn Kersenboogerd beklad met hakenkruizen en davidssterren - Foto: Van Ree

De vestiging is sinds begin deze week vanwege een verbouwing gesloten, vertelt ze. "We zijn het filiaal aan het opknappen, daarom zit er zwart plastic voor de ramen." Door dat plastic heeft de beveiligingscamera in de winkel niet vastgelegd wie de zaak heeft beklad, maar Huijsman sluit uit dat het een gerichte actie is. Omdat er ook op andere plekken in de wijk geregeld hakenkruizen en andere antisemitische uitlatingen worden aangetroffen, vermoedt ze dat het om het vandalisme van kwajongens gaat. "Het was een beetje te verwachten."

De wijk Kersenboogerd staat sinds jaar en dag bekend om z'n jeugdoverlast en criminaliteit. Snackbarketen Van Ree ondervindt daar ook indirect de gevolgen van. "Er zijn best veel jonge meiden die bij ons een bijbaantje willen, maar die mogen van hun ouders niet in ons filiaal in Kersenboogerd werken", vertelt Huijsman. Inmiddels zijn de bekladdingen verwijderd. "Ramenlappers hier in de straat hebben het schoongemaakt." De snackbarketen gaat morgen aangifte doen. Van Ree verwacht het filiaal volgens planning op 20 augustus te kunnen heropenen.