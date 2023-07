AZ en Ajax zien geld tegemoet van FIFA voor WK in Qatar

De wereldvoetbalbond FIFA heeft vandaag in totaal 187 miljoen euro uitgekeerd aan clubs die hun spelers afstonden tijdens het afgelopen WK in Qatar. Ajax kreeg met ruim drie miljoen euro het meeste van alle Nederlandse clubs. AZ kreeg bijna vier ton overgemaakt.

Ajax stond maar liefst elf spelers af op het afgelopen WK. Voor Nederland waren dat Remko Pasveer, Daley Blind, Jurriën Timber, Kenneth Taylor, Davy Klaassen, Steven Berghuis en Steven Bergwijn. Verder waren ook de Mexicanen Edson Álvarez en Jorge Sánchez, de Serviër Dusan Tadic en de Ghanees Mohammed Kudus actief in Qatar.

AZ profiteert

AZ kreeg precies 371.657 euro van de FIFA overgemaakt. Op het afgelopen WK waren er desondanks geen spelers van AZ actief. De FIFA verdeelt echter de vergoeding per speler over de club(s) waarvoor hij uitkwam in de twee jaar voorafgaand aan het WK. Op deze manier profiteerden de Alkmaarders onder andere van het meespelen van oud-spelers Teun Koopmeiners bij Oranje en Zakaria Aboukhlal bij Marokko.

Vergoedingen voor Nederlandse clubs