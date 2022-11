Oranje superfan moet niks van Qatar weten en blijft voor het eerst in zo'n 50 jaar thuis

Wanneer Andijker Ab van 't Hof voor het laatst een wedstrijd van het Nederlands Elftal tijdens een groot toernooi thuis op tv zag is de vraag. "Dat is heel lang terug. Ik zwierf altijd ergens maar niet thuis." Maar hoe hard zijn oranjebloed ook stroomt, hij wil absoluut niet naar het WK in Qatar. En dus kijkt hij thuis samen met zijn buren.

Sinds het WK in 1974 in Duitsland was Ab erbij, behalve in 1978 in Argentinië. In totaal was de Andijker aanwezig bij 17 EK's en WK's, volledig in het oranje. Herkenbaar, zoals hij zelf zegt, aan zijn tieten en bekend van de talloze keren dat hij fonteinen oranje liet kleuren. "Daar ben ik flink wat keren voor opgepakt, maar ik werd gelijk weer vrijgelaten als ik maar beloofde de fontein schoon te maken", zegt hij met een grote glimlach.

'Vreselijk dat gastarbeiders de dood in gejast worden'

De oranjefan wordt serieus als het over Qatar gaat. Uit principe wil hij er niet heen, al zit hij dus wel voor de tv in zijn oranjepak. "Ik ben een voetbalgek. Ik kijk voor het voetbal, maar naar Qatar wil ik niet. Ik vind het vreselijk wat er gebeurt: met vrouwen, homo's en gastarbeiders die de dood in gejast worden. Daar ben ik het niet mee eens. En er is niets te beleven daar."