AZ weet net opnieuw veelvuldig te vinden; Standard Luik verslagen in geheim oefenduel

AZ heeft vandaag het oefenduel met het Belgische Standard Luik gewonnen. De wedstrijd werd vanwege veiligheidsrisico's van te voren niet aangekondigd en achter gesloten deuren afgewerkt. In het Overijsselse Fleringen vlak bij De Lutte, waar AZ op trainingskamp is, werd het uiteindelijk 4-3.

Bij AZ waren alle internationals weer van de partij. Afgelopen zaterdag, toen AZ met 3-3 gelijkspeelde tegen Shakhtar Donetsk, trainde deze groep nog apart. Begin deze week sloten zij weer aan bij de rest van de selectie. Tijjani Reijnders, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van AC Milan, was wel aanwezig, maar kwam niet in actie.

In tegenstelling tot de wedstrijd tegen de Oekraïens landskampioen, begon AZ tegen Standard minder sterk. Na 22 minuten stond het 2-0 voor de Belgen. De Nederlandse aanvaller Noah Ohio schoot twee keer raak, waaronder een keer vanaf de strafschopstip.

Tekst gaat verder onder de foto.